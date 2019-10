Reprise des négociations USA-Chine, l’USD/CHF sur un niveau clé

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE MORNING MEETING :

Les bourses européennes soutenues par l’espoir d’une avancée commerciale USA-Chine

Wall Street reste prudente à l’approche de nouvelles négociations USA-Chine

Graphique du jour – USD/CHF range ou double bottom ?

LES BOURSES EUROPÉENNES SOUTENUES PAR L’ESPOIR D’UNE AVANCÉE COMMERCIALE USA- CHINE

Les bourses européennes ont terminé en hausse lundi, soutenues par l'espoir d'une avancée commerciale sino-américaine, mais sans oublier les perspectives de l'économie mondiale.

Les pourparlers commerciaux sino-américains doivent reprendre dès jeudi, près d'un mois après l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane réciproques.

La Chine a restreint le nombre de sujets qu'elle veut aborder avec les responsables américains lors de ces discussions. La Maison Blanche a affirmé de son côté lundi que tous les sujets seraient sur la table cette semaine, y compris celui des subventions massives des entreprises d'État chinoises que Pékin ne souhaiterait plus discuter

Du côté des indicateurs, le recul des commandes industrielles allemandes de 0,6% en août, un chiffre moins bon qu'attendu est venu une nouvelle fois renforcer les craintes au sujet de la première économie de la zone euro.

Par conséquent, l’indice CAC 40 affiche en clôture une progression de 0,61% à 5.521,61 points. Le Footsie a gagné 0,59% et le DAXallemand a progressé de 0,70%.

WALL STREET RESTE PRUDENTE À L’APPROCHE DE NOUVELLES NÉGOCIATIONS USA-CHINE

La Bourse de New York a fini en baisse de 0,3% lundi, les investisseurs se montrant nerveux face aux informations contradictoires sur les chances de succès de la reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin.

De nouvelles discussions de travail sur le commerce entre Washington et Pékin ont débuté lundi à Washington et la Maison blanche a confirmé qu'une réunion à haut niveau aurait lieu jeudi en présence du vice-premier ministre chinois Liu He, du représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Ces discussions reprennent à quelques jours de la date prévue du relèvement des droits de douane américains sur des milliers de produits chinois importés.

De ce fait, le Dow Jones, a lâché 0,36%, à 26.478,02 points. Le Nasdaq, a cédé 0,33%, à 7.956,29 points, et le S&P-500a perdu 0,45%, à 2.938,79 points

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Devises :

Le dollar était orienté à la hausse contre un panier de devises. Les opérateurs préférant en savoir plus sur le résultat des négociations sino-américaines.

Le président de la banque centrale, Jerome Powell, n'a fait aucun commentaire sur la situation économique lors d'une brève intervention lundi à Salt Lake City. Les marchés se préparent désormais à la publication mercredi du compte rendu détaillé de la réunion de politique monétaire de septembre.

Pétrole :

Après avoir été longtemps en hausse, les cours du brut ont clôturé en légère baisse sur le marché new-yorkais, les espoirs d'un accord commercial global entre Washington et Pékin s'estompant. La publication d'une enquête d'analystes selon laquelle les stocks américains de pétrole ont augmenté la semaine dernière a en outre pesé sur la tendance. Le contrat novembre sur le brut léger américain a perdu 0,11%, à 52,75 dollars le baril. Le contrat décembre sur le Brent a cédé 0,03% à 58,35 dollars

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –USD/CHF RANGE OU DOUBLE BOTTOM ?

L’USD/CHF s’inscrit à l’intérieur d’un range ou d’un double bottom avec une borne haute à 0.9950 et une borne basse à 0.9692. Les prix travaillent un seuil technique important sur les 0.9950 avec la moyenne mobile 200 périodes, la résistance de haut de range et le retracement de 50% de fibonacci de la dernière vague de baisse.

La paire essaie de franchir la résistance et la neckline du double bottom (0.9950) à plusieurs reprises mais a réintégré son range. A plus court terme, les cours évoluent dans un canal ascendant, une rupture de ce dernier confirmerait le scénario de range, ainsi l’USD/CHF pourrait retourner sur les 0.9692.

A l’inverse, si les cours restent enfermés dans leur canal, le double bottom pourrait se matérialiser et permettre à la paire de rejoindre les prochaines résistances.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en lisant mon précédent morning meeting.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE