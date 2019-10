L’emploi US rassure les marchés, le pétrole WTI se reprend

SUJET ÉVOQUÉS DANS CE MORNING MEETING :

Les bourses européennes rebondissent après le rapport NFP

L e taux de chômage US au plus bas depuis près de 50 ans

Graphique du jour – Le pétrole WTI forme une figure d'élargissement ascendant

LES BOURSES EUROPÉENNES REBONDISSENT APRES LE RAPPORT NFP

Les bourses européennes ont terminé sur une nette progression vendredi, reprenant des couleurs à la faveur d'un rapport sur l'emploi américain plutôt solide, ce qui a un peu tempéré les craintes nées d'indicateurs américains décevants publiés plus tôt dans la semaine.

A la suite d’une mauvaise série d'indicateurs économiques parmi lesquels un indice d'activité industrielle au plus bas depuis plus de dix ans et une croissance dans les services au plus bas depuis 2016, le rapport NFP sur les créations d’emplois US a partiellement atténué les craintes de voir la première économie du monde se rapprocher d'une récession.

Par conséquent, l’indice CAC 40 affiche en clôture une progression de 0,91% à 5.488,32 points. Le Footsie britannique a gagné 1,1% et le DAX allemand a progressé de 0,73%.

LE TAUX DE CHOMAGE US AU PLUS BAS DEPUIS PRES DE 50 ANS

L'économie américaine a créé 136.000 emplois en septembre après 168.000 en août, un chiffre légèrement inférieur au consensus qui en attendait 145.000. Le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis près de 50 ans à 3,5%.

Néanmoins, le risque d'un ralentissement de la croissance américaine, voire d'une récession font que de nombreux acteurs financiers tablent sur une nouvelle baisse des taux directeurs lors de la prochaine réunion de la FED fin octobre.

Le président de la Fed Jerome Powell s'est voulu rassurant sur la santé de la première économie mondiale, tout en rappelant que le rôle de l'institution qu'il dirige était de maintenir la croissance américaine.

De ce fait, le Dow Jonesa gagné 1,42% à 26.573,72 points. Le Nasdaq s'est apprécié de 1,40% à 7.982,47 points et le S&P-500 est monté de 1,42% à 2.952,01 points.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

Taux :

Le rendement des bons du Trésor ont peu changé, ce qui montre que les investisseurs, en dépit des dernières statistiques disponibles, reste inquiets au sujet de l'économie américaine. Le rendement de l'emprunt à dix ans s'établit à 1,5221% 1,536% jeudi soir.

Devises :

Le dollar, qui avait gagné du terrain à la suite de la publication du rapport mensuel NFP de l’emploi US, a cédé du terrain, les inquiétudes liées à la situation politique aux Etats-Unis et au conflit commercial avec la Chine pesant toujours sur le billet vert

Pétrole :

Les cours du pétrole ont progressé vendredi à New York, là encore portés par la statistique du département du Travail mais sur la semaine, le brut cède plus de 6%. C'est la deuxième semaine de recul d'affilée.

Le contrat à terme sur le Brent a gagné 1,2% à 58,38 dollars le baril. Le brut léger américain prend 0,8% à 52,86 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – LE PÉTROLE WTI FORME UNE FIGURE D’ÉLARGISSEMENT ASCENDANT

Depuis plusieurs semaines, le pétrole WTI évolue dans un élargissement symétrique et les cours sont venus tester la borne basse. J’évoquais dans cette analyse du pétrole le risque si le WTI était amené à venir fermer son gap.

Ainsi, on constate que les prix ont voulu former une structure de retournement haussière avec une étoile du matin doji mais le 3ème chandelier manque de corps pour valider complètement le pattern. Cette structure intervient dans une zone de support à 51$ et pourrait ainsi relancer les cours du WTI vers les prochaines résistances à 55$ et 59$. Néanmoins, Une rupture des 51 dollars favoriserait une correction plus profonde.

