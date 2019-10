Le CAC 40 rebondit, Nasdaq 100 franchit sa droite de tendance long terme

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/ev4IJ55zTL

Le rebond sur les indices US peut s'expliquer par présence du gap formé entre mardi/mercredi comme évoqué dans le MarketLive hier Mais l'hypothèse E-T-E s'est renforcée avec l'incursion < MM 50/100 daily Pour le #SP500, surveiller ext° baissière dans zone suivante $SPX --> https://t.co/03TYprd6lz

#ISM Services (hier) La composante "Emploi" s'est littéralement affaissée en 2 mois seulement De 56.2 à 50.4 Plus bas en 5 ans et demi et proche de la contraction (<50.0) https://t.co/6MGUINwPrl