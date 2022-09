Pétrole WTI : les inquiétudes sur l’économie font plonger le prix du baril

Points-clés de l’article sur le pétrole :

Les craintes sur l’économie font plonger le prix du baril à un plus bas de 8 mois

Le pétrole WTI pourrait rejoindre 77$ avant de rebondir

Les cours de pétrole ont chuté mercredi pour revenir à leur plus bas niveau depuis janvier. Le prix du baril WTI est revenu à 82$ mercredi face à l'affaiblissement des perspectives de la demande causé par le resserrement monétaire agressif des banques centrales et à des préoccupations économiques grandissantes concernant la Chine.

Les perspectives économiques sont de loin le principal catalyseur faisant pression sur les cours de pétrole ces dernières semaines et devraient continuer à le faire ces prochains mois alors que les banques centrales devraient continuer à relever leurs taux et que les vents contraires à l’économie chinoise ne semblent pas prêts de partir. La deuxième économie chinoise refait face à des confinements localisés depuis le mois d’août, alors que dans le même temps le secteur des logements plonge et le manque de production d’énergie contraint des industriels à limiter leur production.

Cela dit, une chute des cours de pétrole semble peu probable, car les tensions sur l’offre persistent. L’OPEP+ a décidé d’adopter une politique plus réactive à l’évolution des fondamentaux et n’hésitera pas à réduire sa production en cas de levée de l’embargo sur le pétrole iranien ou de diminution de la demande. L'EIA a par ailleurs revu à la hausse ses prévisions concernant la demande mondiale, tout en réduisant les prévisions relatives à l'offre américaine, de quoi renforcer les tensions sur le marché.

Le pétrole WTI pourrait rejoindre 77$ avant de rebondir

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le repli du prix du baril sous son support à environ 85$ renforce la crédibilité de la tendance de fond, devenue baissière au début de l’été suite au repli sous la moyenne mobile à 200 séances.

Le WTI pourrait poursuivre son repli jusqu’à revenir tester son ancien sommet de 2018 à environ 77$, mais la baisse pourrait continuer à se faire en dents de scie compte tenu des fondamentaux très mitigés.

Les perspectives redeviendraient techniquement haussières en cas de dépassement du récent plus haut à 95$, mais une hausse aussi importante nécessitera vraisemblablement un catalyseur.

