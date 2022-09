USD/JPY : le yen s’effondre à un plus bas de 24 ans face au dollar

Points-clés de l’article sur l’USD/JPY :

Le yen chute face à la divergence de la politique de la BoJ avec ses homologues

L’ USD /JPY devrait revenir tester son pic de 1998

Si la devise européenne inquiète avec son passage sous la parité face au dollar, celle japonaise affole. La pression s’accroît sur le yen depuis le début de l’année face à la divergence de plus en plus importante de la politique monétaire de la BoJ avec ses homologues internationaux.

Le yen est tombé à son plus bas niveau depuis 1998 face au dollar alors que la banque du Japon (BoJ) continue d’appliquer une politique monétaire accommodante, avec notamment le plafonnement des taux obligataires, alors que la Fed et d’autres grandes banques centrales sont engagées dans un resserrement monétaire majeur pour tenter de juguler l’inflation.

La politique monétaire de la BoJ reste inchangée depuis des années, avec un taux directeur à -0,1% et un plafonnement du taux à 10 ans à 0,25%, tandis que les taux directeurs de la BCE sont remontés de 50 points de base cette année et ceux de la Fed de 225 points de base. Les cambistes se délaissent donc naturellement de la devise japonaise au profit des devises plus rémunératrices, en particulier du dollar qui profite également de son aspect refuge dans ce contexte économique de plus en plus incertain.

Le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a récemment justifie le statuquo en faisant valoir que les facteurs externes qui poussent l'inflation à la hausse commenceront à s'atténuer l'année prochaine, mais le gouvernement pourrait compromettre les plans de la banque centrale face à la forte dépréciation du yen. Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les récents mouvements du yen étaient "quelque peu rapides et unilatéraux", en utilisant un langage plus ferme que les remarques précédentes.

Une intervention du gouvernement ou de la banque centrale pourrait redonner quelques couleurs au yen, mais la tendance de fond à peu de chances de changer, car un revirement majeur de la politique de la BoJ semble peu probable compte tenu du faible taux de croissance et de la crise des devises des pays émergents asiatiques. En effet, beaucoup de devises asiatiques sont sous pression avec l’envolée de l’inflation.

L’USD/JPY devrait revenir tester son pic de 1998

Graphique mensuel du cours de l’USD/JPY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’USD/JPY a pris une direction verticale depuis le début de l’année et ne devrait pas avoir de mal à rejoindre son pic de 1998 à environ 148 au cours des prochaines semaines.

L’USD/JPY pourrait même dépasser ce sommet et rejoindre le pic de 1990 à 160 au cours des prochains mois si la BoJ poursuit son statuquo et la Fed son resserrement monétaire.

