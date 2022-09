S&P 500 : Wall Street surveille la BCE en attendant l’IPC

Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

Wall Street surveille la BCE en attendant la publication de l’inflation américaine

Le S&P 500 revient tester une ligne oblique haussière de court terme

Les marchés boursiers américains n’ont pas échappé au regain d’aversion au risque causé par l’arrêt prolongé de Nord Stream 1. L’annonce relayée par Bloomberg TV vendredi a provoqué une chute d’environ 1% des principaux indices américains, effaçant ainsi leurs gains de la veille.

L’attention est désormais tournée sur la réunion de politique monétaire de la BCE ce jeudi, à l’issue de laquelle le Comité devrait à son tour remonter ses taux de 75 points de base et éventuellement ouvrir la porte à une réduction du portefeuille d’obligations de son programme APP.

Le prochain catalyseur majeur pour les marchés sera toutefois la publication des chiffres sur l’inflation aux Etats-Unis pour le mois d’août le 13 septembre. Un nouveau ralentissement de l’inflation serait la meilleure des nouvelles pour les actifs risqués, bien qu’elle serait insuffisante à elle seule pour provoquer un nouveau bull-market. En effet, tant que l’inflation est toujours bien au-dessus de 2% (8,5% en juillet), il est extrêmement peu probable que la Fed mette à terme à son resserrement monétaire comme l’a indiqué de nombreux officiels de la banque centrale depuis Jackson Hole.

A plus long terme, la détérioration des fondamentaux devrait se poursuivre compte tenu des différentes crises (énergie, santé, immobilier) dans différentes parties du monde (Europe et Asie) et du resserrement monétaire extrêmement rapide des banques centrales, dont l'impact est probablement encore sous-estimé. Les marchés actions devraient donc continuer à être sous pression et probablement à enregistrer de nouveaux plus bas annuels.

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le S&P 500 marque le pas après avoir retracé la moitié de son rebond de l’été et être revenu tester la ligne oblique haussière passant par les creux de juin et juillet.

Un repli sous cette oblique semble le plus probable au vu de la dégradation des fondamentaux, ce qui renforcerait les perspectives baissières. Les prochains supports majeurs à surveiller sont les creux de mai et juin à 3810 et 3640 points respectivement.

La configuration deviendrait plus positive en cas de rebond au-delà de la moyenne mobile à 200 séances. Dans ce cas, un retour au récent plus haut à environ 4300 points serait à prévoir.

