BTC/USD : Davantage de baisse à s’attendre sur le cours du Bitcoin

Points-clés de l’article sur le cours du Bitcoin :

Le cours du Bitcoin devrait continuer à dépendre du sentiment général des opérateurs sur les marchés

Le BTC/ USD pourrait enfoncer son support à 20 000$ à moyen terme

Les cryptomonnaies consolident depuis plusieurs jours après être revenues proche de leur plus bas du début de l’été. Le cours du Bitcoin (BTC/USD) se stabilise à 20 000$ depuis la semaine dernière après une correction de 20% depuis son sommet de la mi-août à 25 000$.

Les perspectives du cours du Bitcoin sont similaires à celles du marché actions, en particulier des valeurs tech. En effet, le cours du Bitcoin présente une corrélation très importante avec le Nasdaq 100 depuis le début de l’année. Le Bitcoin semble donc avant tout se comporter comme un actif risqué traditionnel, mais avec un bêta très important, qu’un actif décorrélé des actifs financiers.

Graphique journalier du cours du BTC/USD et du Nasdaq réalisé sur TradingView :

Corrélation Bitcoin Nasdaq

Etant donné que les perspectives économiques mondiales vont vraisemblablement continuer à s’assombrir avec les resserrements monétaires sans précédents des banques centrales et les différentes crises que font face l’Europe (énergétique) et la Chine (immobilière, sanitaire et énergétique), les perspectives des actifs risqués sont peu reluisantes et ont de fortes chances de continuer à s’assombrir.

D’autant plus qu’aucune nouvelle ne vient actuellement améliorer la toile de fond. Le principal catalyseur qui pourrait améliorer l’économie mondiale serait une levée de l’embargo sur les matières premières russes, en particulier sur les hydrocarbures, car cela permettrait de faire baisser les prix des énergies à travers le monde.

Le BTC/USD pourrait enfoncer son support à 20 000$ à moyen terme

Graphique hebdomadaire du cours du Bitcoin (BTC/USD) réalisé sur TradingView :

Analyse du cours du Bitcoin

Sur le plan de l’analyse technique, le Bitcoin consolide depuis juin sur un seuil clé à 20 000$, correspondant à l’ancien sommet de décembre 2017. Un repli sous ce seuil ouvrirait la voie à une nouvelle jambe de baisse et une accélération de la pression vendeuse, comme en juin.

Le prochain support majeur à surveiller sur lequel le Bitcoin pourrait tenter de consolider, voire rebondir, serait l’ancien sommet de juin 2019 à environ 14 000$. Une poursuite de la baisse sous ce support n’est pas improbable si les coûts de financement continuent à se tendre et si les perspectives économiques se dégradent bien plus que les prévisions actuelles des opérateurs de marché.

