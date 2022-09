Le cours de l’or retombe proche de son plus bas de l’année

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or sous pression dans le sillage de la remontée des taux

Le cours de l’or n’en a pas fini de reculer. L’once retombe proche de son plus bas de l’année et de l’année dernière à environ 1675$ sur fond de rebond des taux nominaux et réels. En effet, après une période d’accalmie en juin et juillet, le marché obligataire est à nouveau sous pression face aux perspectives d’un resserrement monétaire de la Fed encore plus agressif qu’escompté. Le taux à 10 ans américain est certes inférieur à son pic de juin en raison de la dégradation des perspectives économiques, mais le taux à 2 ans vient de le dépasser pour atteindre 3,5%.

Pour cause, l’inflation a certes inscrit un pic au deuxième trimestre, mais les perspectives d’un retour de l’inflation à l’objectif de 2% restent très éloignées, les officiels de la banque centrale ont donc calmé les ardeurs du marché d’un « pivot » de la Fed.

Depuis le symposium de Jackson Hole, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que « le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement de maintenir une orientation restrictive de la politique pendant un certain temps » et que « les données historiques mettent fortement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique ».

Le très influent président de l’antenne de New York a renchéri en début de semaine en déclarant que « nous devons avoir une politique quelque peu restrictive pour ralentir la demande et nous n'en sommes pas encore là ».

Les officiels de la Fed entrent désormais dans une période de silence en amont de la prochaine réunion de politique monétaire qui se tiendra les 20-21 septembre. L’attention du marché obligataire devrait donc désormais se focaliser sur l’agenda macro, avec notamment l’indice ISM manufacturier ce jeudi après-midi et le rapport mensuel sur l’emploi américain vendredi. Des publications supérieures aux attentes rassureraient sur l’état de l’économie et renforceraient les marges de resserrement monétaire de la Fed, ce qui serait dans les deux cas néfastes pour le marché obligataire et l’or.

Vers un retour de l’or à son plus bas de l’année à 1675$

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Analyse du cours de l’or

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du cours de l’or est très clairement baissière depuis le début du printemps. Il devrait rejoindre ses plus bas de l’année et de l’année dernière à environ 1675$ sans grand problème dans les prochaines séances avant d’éventuellement consolider voire reprendre de la hauteur en attendant la Fed.

Etant donné que la Fed veut voir les conditions de financement se durcir, et donc les taux remonter, les probabilités d’une poursuite de la tendance baissière semblent donc plus importantes que celles d’un retournement haussier. Néanmoins, il sera préférable d’attendre une respiration de la tendance baissière, avec par exemple un rebond jusqu’en haut du canal baissier avant de mettre en place des stratégies baissières.

Les perspectives commenceraient techniquement à s’améliorer en cas de sortie par le haut du canal et de dépassement du récent sommet à 1800$.

