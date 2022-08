Pétrole WTI : les sombres perspectives contrebalancent les tensions sur l’offre

Points-clés de l’article sur le pétrole WTI :

Les cours de pétrole tergiversent entre ralentissement économique et tensions en Irak et Libye

Le prix du pétrole continue son évolution en dents de scie entre 85 et 95$

Les cours de pétrole sont sous pression depuis mardi et sont toujours en passe de terminer en baisse pour le troisième mois consécutif en raison de la dégradation de la macro et des sombres perspectives économiques en raison des hausses de taux agressives des principales banques centrales et de la politique sanitaire très stricte en Chine.

Le prix du baril WTI est en baisse de plus de 6 % jusqu'à présent en août alors que la Réserve fédérale reste engagée dans une politique plus restrictive pour étouffer l'inflation tandis que la Banque centrale européenne discuterait également d'une politique plus agressive. En effet, plusieurs officiels de la BCE seraient ouverts à une hausse des taux de 75 points de base de la banque centrale en raison de l’accélération de l’inflation et ce, malgré le risque important de récession en zone euro.

Du côté de l'offre, les récents affrontements violents en Libye et en Irak ont tenu les marchés sous tension, mais la production de pétrole dans les deux pays membres de l'OPEP ne semble pas avoir été affectée. En Irak, les partisans du leader chiite Moqtada Sadr ont investi, lundi, la zone verte, où des affrontements avec l’armée et les milices pro-Iran ont fait plus de 20 morts tandis qu’en Libye, des combats entre partisans des deux gouvernements ont eu lieu à Tripoli.

Toujours du côté de l’offre, les pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien font pression sur les cours de pétrole, car un accord permettrait à Téhéran d’ajouter 2,5 millions de barils par jour sur les marchés selon lui, mais une éventuelle augmentation des exportations de pétrole de l’Iran devrait être compensée par des réductions de production de l'OPEP+.

Graphique journalier du cours du pétrole WTI réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le prix du baril WTI consolide entre le support à 85$ et la moyenne mobile à 200 séances à environ 95$ depuis plus d’un mois. Les perspectives sont relativement neutres entre ces deux seuils et la sortie de cette fourchette donnera le prochain tempo.

Une sortie par le haut serait un signal en faveur d’une reprise haussière tandis qu’une sortie par le bas serait en faveur d’une poursuite de la décrue. L’évolution des cours de pétrole dépendra essentiellement des perspectives économiques mondiales, de l’accord sur le nucléaire iranien et du potentiel gel de production de l’OPEP+. Les tensions en Irak et en Libye seront probablement insuffisantes pour faire sortir le WTI de sa fourchette de prix.

