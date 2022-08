CAC 40 : l’indice parisien tombe à un plus bas d’un mois après Powell

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Wall Street fait une pause dans son retracement à l’approche de Jackson Hole

L’attention se tourne désormais sur les indices ISM et le rapport NFP

Le CAC 40 revient tester un support majeur à 6150 points

La pression s’accentue sur les marchés après le discours de Jerome Powell

Le CAC 40 débute la semaine en nette baisse, reculant de plus de 1% depuis lundi après avoir déjà chuté de 1,7% vendredi. La bourse parisienne est sous forte pression avec ses homologues internationaux depuis le discours du président de la Fed jugé hawkish, alors que les opérateurs s’attendaient à un début de ralentissement du resserrement monétaire depuis quelques semaines.

Jerome Powell a promis de continuer à remonter les taux et de les maintenir durablement élevé pour calmer l'inflation, douchant ainsi les anticipations de baisse des taux pour 2023. Le président de la Fed a également réaffirmé qu'une autre hausse de taux « inhabituellement importante » pourrait être appropriée lors de la réunion de la Fed du mois prochain et a déclaré que l'effort de réduction de l'inflation « entraînera également une certaine douleur pour les ménages et les entreprises. »

Les opérateurs ont donc repoussé à plus tard leurs estimations de pivot et anticipent désormais une nouvelle hausse des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre. La probabilité a grimpé à 70%, contre 61% il y a une semaine.

L’attention se tourne désormais sur les indices ISM et le rapport NFP

En attendant la prochaine réunion de la Fed le 20-21 septembre, l’attention des investisseurs va se tourner sur le discours des banquiers centraux et l’agenda économique. Les prochaines publications majeures à surveiller seront les indices ISM et le rapport mensuel sur l’emploi aux Etats-Unis cette semaine.

Des publications meilleures que prévu soulageraient les craintes de récession, mais donneraient également davantage de marge à la Fed pour resserrer sa politique monétaire. A l’inverse, des publications inférieures aux attentes alimenteraient les craintes de récession. Dans les deux cas, l’issue semble donc négative pour les actifs risqués. Le scénario le moins négatif serait vraisemblablement des publications dans la lignée des attentes.

Le CAC 40 revient tester un support majeur à 6150 points

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 est retombé à un plus bas d’un mois sur une zone de support majeur à environ 6150 points ce lundi matin. Les perspectives sont baissières depuis deux semaines et continuent à l’être malgré le retour de l’indice parisien sur cette zone de support majeur.

Le marché pourrait marquer le pas pendant quelques séances avant d’éventuellement poursuivre sa correction jusqu’à ses plus bas de l’année vers 5750 points. Un rebond depuis 6150 points semble peu probable, mais si c’est le cas, les perspectives redeviendraient à court terme haussières jusqu’à la résistance à 6600 points.

Cette résistance est un seuil décisif pour les perspectives de fond, car un dépassement formerait une figure de retournement haussier en tête et épaules inversées, ce qui serait un signal en faveur de la fin du « bear market ».

