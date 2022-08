EUR/USD : L’euro casse la parité !

Points clés de l’article :

La crise énergétique revient plomber l’ euro

La devise européenne pourrait revenir sous 0,9700

L'euro est repassé sous la barre de la parité face au dollar et se trouvait à son plus bas niveau en cinq semaines, lesté par la crainte qu'un arrêt de trois jours de l'approvisionnement en gaz de l'Europe dans le courant du mois n'exacerbe une crise énergétique.

Le yuan chinois est tombé à son plus bas niveau en près de deux ans après que la banque centrale a réduit ses taux directeurs. Cela a poussé aussi le dollar à la hausse contre les principales devises.

L'indice du dollar qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a aussi grimpé à son plus haut niveau de la mi-juillet, les responsables de la Réserve fédérale ayant réitéré leur position agressive de resserrement monétaire avant le symposium de la Fed à Jackson Hole cette semaine.

L'euro et la livre sterling ont été les principales victimes de la pression à la vente contre le dollar après que la Russie a annoncé vendredi dernier l'arrêt pendant trois jours de l'approvisionnement en gaz de l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1 à la fin du mois. Les prix du gaz en Europe ont encore augmenté ce matin, ce qui attire l'attention sur les risques de récession auxquels la zone euro est confrontée cet hiver et potentiellement au-delà. La juste valeur de l'euro a été endommagée par le choc énergétique - ce qui signifie que l'euro/dollar n'est pas particulièrement bon marché, même à ces niveaux pour beaucoup d’investisseurs.

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré au journal allemand Rheinischen Post que l'économie allemande, parmi les plus exposées aux perturbations de l'approvisionnement en gaz russe, est "susceptible" de subir une récession au cours de l'hiver si la crise énergétique continue de s'aggraver.

Par ailleurs, les responsables de la Fed soulignent qu'il faut faire davantage pour contenir une inflation élevée depuis des décennies. Le marché a sans doute un peu trop vite anticipé la fin de la hausse des taux aux Etats Unis.

Le dernier en date a été le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, vendredi, qui a déclaré que "l'envie" parmi les banquiers centraux était de procéder à des augmentations de taux plus rapides et concentrées. Le dollar se retrouve donc très demandé.

Techniquement, comme je l’avais souligné depuis le rebond du 14 juillet mais qui restait limité, le risque de voir la devise européenne poursuivre à la baisse s’est matérialisé.

La tendance est clairement baissière avec des creux et sommets descendants. Le rebond opéré en juillet n’a pas réussi à dépasser la droite de polarité à 1,0360.

D’un point de vue Elliottiste, l’euro contre dollar se situe dans une vague 5 qui pourrait s’étendre au support d’Aout 2002 au-dessus de 0,9620. Ce niveau correspond aussi à la prolongation du bas du canal baissier et au report de l’ampleur de la vague 1 qui donne un objectif proche à 0,9670.

Ce scénario négatif serait invalidé en cas de franchissement de la borne haute du canal

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

