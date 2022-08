CAC 40 : la bourse de Paris revient tester une résistance majeure à 6600 points

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 revient tester une résistance clé à 6600 points

L’indice parisien pourrait rapidement amorcer une nouvelle jambe de baisse

La bourse de Paris a clôturé en hausse pour la sixième semaine consécutive la semaine dernière, remontant ainsi à son plus haut niveau depuis début juin à environ 6600 points. Le CAC 40 est soutenu depuis début juillet par un regain d’appétit pour le risque généralisé sur les marchés, après un sentiment extrêmement pessimiste courant juin, et par des signes de pic d’inflation aux Etats-Unis.

Les opérateurs ont commencé à anticiper un pic d’inflation suite aux replis des cours de pétrole et de nombreuses autres matières premières depuis juin, mais ce n’est que la semaine dernière que ces anticipations se sont reflétées dans les données économiques avec les indices IPC, IPP et des prix à l’importation et à l’exportation qui ont ralenti.

Naturellement, les investisseurs anticipent un resserrement monétaire moins important de la Fed après les chiffres de la semaine dernière, mais les opérateurs devront rester prudents, car l’inflation touche de plus en plus de pans de l’économie dont les services, qui sont beaucoup moins volatils que les biens, les matières premières ou l’alimentation.

L’inflation pourrait donc ralentir par rapport à son pic à 9,1% du mois de juin, mais rester bien au-dessus de l’objectif de 2% pendant plus longtemps que prévu, ce qui pousserait la Fed à continuer à remonter ses taux alors que le marché anticipe d’ores et déjà des baisses de taux l’année prochaine.

Si les opérateurs ont raison et que la Fed réduit ses taux en 2023, l’inflation sera alors revenue à des niveaux tolérables ou l’économie sera tombée en récession. Dans le premier cas, la fin du marché baissier serait actuellement justifiée tandis que dans le second cas ou dans le cas d’une inflation plus persistante que prévu, le rebond en cours n’est probablement pas le début d’un nouveau marché haussier.

Graphique journalier du cours du CAC 40réalisé sur TradingView :

Analyse du cours du CAC 40

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond du CAC 40 reste baissière compte tenu de la présence de l’indice et de sa moyenne mobile à 50 séances sous sa moyenne mobile à 200 séances.

Le ratio rendement/risque redevient en faveur des vendeurs étant donné le retour de l’indice sous une résistance majeure à environ 6600 points correspondant au sommet de juin et de la présence du RSI dans sa zone de surachat.

Notons par ailleurs que le sentiment est redevenu très optimiste à court terme alors que les vents contraires s’accentuent (crise énergétique en Europe, crise immobilière et crise sanitaire en Chine). Le journal Barron’s a même indiqué la fin du marché baissier et le moment d’acheter, ce qui est généralement un signal contrariant.

Une nouvelle jambe de baisse et un retour au plus bas de l’année à environ 5750 points semblent donc le plus probable au cours des prochaines semaines.

