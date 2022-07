DXY : Nouveau plus haut du dollar après les chiffres sur l’inflation

Points-clés de l’article sur le dollar DXY :

Le dollar remonte à un plus haut de 20 ans mais pourrait se replier à court terme

La BCE pourrait surprendre en remontant ses taux de 50 bps la semaine prochaine

Le DXY pourrait encore progresser de 11% ces prochains mois

Le billet vert continue à se renforcer face à un panier de devises majeures à la suite de la publication de l’inflation qui est une nouvelle fois ressortie supérieure aux attentes au mois de juin. Le DXY a reculé de 0,1% mercredi, mais progresse de 0,5% ce jeudi pour atteindre son plus haut niveau depuis 2002 après que l’inflation américaine soit ressortie à son plus haut niveau depuis 1981 à 9,1% alors que le consensus des analystes tablait sur 8,8%.

Le dollar progresse, car les opérateurs tablent sur une remontée des taux encore plus rapide de la Fed à la suite des chiffres sur l’inflation. Alors que la probabilité d’une hausse des taux de 100 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed le 27 juillet était quasiment nulle avant la publication de l’IPC, elle est désormais de 81%...

Les fondamentaux du dollar restent donc forts, d’autant plus qu’il est soutenu par sa caractéristique refuge dans ce contexte géopolitique et économique très incertain. Les cambistes ont effectivement tendance à privilégier le billet vert lorsque les perspectives économiques mondiales se dégradent, ce qui devrait continuer à être le cas ces prochains trimestres à moins que la Chine arrive à relancer très fortement son économie.

Néanmoins, il y a un risque de correction du dollar la semaine prochaine étant donné que la BCE pourrait se montrer plus agressive que prévu. Le Comité de la Banque centrale européenne pourrait surprendre les opérateurs en annonçant non pas une hausse des taux de 25 points de base, mais de 50 points de base étant donné que l’inflation a atteint un record de 8,6% en juin et qu’une hausse de 25 points de base n’aura aucun impact sur la hausse des prix. Une hausse des taux de 50 points de base n’est pas le scénario envisagé par les investisseurs, mais est possible et représente donc une menace pour le dollar à court terme.

Le DXY pourrait encore progresser de 11% ces prochains mois

Graphique mensuel du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Graphique du cours du dollar DXY

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de long terme du DXY sont haussières et le dépassement de la résistance des cinq dernières années à environ 104 points le mois dernier, renforce ces perspectives et ouvre la voie à une hausse qui pourrait se poursuivre jusqu’au sommet du début des années 2000 à environ 120 points.

Le DXY pourrait poursuivre sa remontée à long terme, mais pourrait revenir tester l’ancienne résistance à 104 points à court terme si la BCE se montre effectivement plus hawkish que prévu. Un retour sous ce support semble toutefois très peu probable sans amélioration des perspectives économiques mondiales.

