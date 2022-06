Prévisions Bitcoin : jusqu’où peut-il aller ?

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Les vents contraires plombent le secteur des cryptomonnaies

BTC/USD : un canal haussier de long terme

Le Bitcoin tente de reprendre des couleurs en ce début de semaine après une brève incursion sous la barre des 20000 dollars samedi, un niveau plus atteint depuis décembre 2020.

En termes de capitalisation de marché, le secteur a fondu comme neige au soleil. Leur valeur avait culminé en novembre 2021 à près de 3000 milliards de dollars. Aujourd’hui, elle s’est effondrée autour des 900 milliards de dollars, soit une destruction de 2/3 de la capitalisation en seulement quelques mois.

L’ensemble des cryptomonnaies est plombé par la morosité conjoncturelle et l’accélération généralisée du resserrement monétaire. De plus, le secteur a violemment été impacté par : l'annonce de la plateforme Celsius Network du gel des retraits, la première vague de licenciements chez des entreprises dont plusieurs milliers pour Coinbase et Gemini,ainsi que par des informations faisant état de difficultés chez un hedge fund en cryptomonnaies.

Bitcoin en données journalières

Côté graphique, le Bitcoin se trouve à la croisée des chemins. Le retour sur la borne basse du canal couplée aux anciens plus hauts historiques vers 20 000$ constituent un seuil clé à défendre pour les acheteurs. Un rebond est donc envisageable sur ce niveau technique pour repartir en direction des 24 000 dollars.

Un creux de court terme est donc plausible mais une chute plus profonde ne serait pas à exclure, notamment si les marchés traditionnels entame une nouvelle jambe de baisse à cause du resserrement monétaire et des craintes de récession.

Une rupturedes 19 000 dollars ne serait pas de bon augure pour la suite et le BTC risque de poursuivre sa dégringolade pour atteindre l’objectif du double sommet (figure chartiste) autour des 12 500 dollars.

Actuellement, le Bitcoin perd 70% depuis les 66 000 dollars. Un crash du Bitcoin de +70% n'a rien d'inhabituel. Dans l'histoire, il y a déjà eu 4 effondrements au cours desquels le BTC est passée d'un pic à un creux supérieur à 80%.L'objectif des 12 500 dollars correspond à un drawdown d'environ +80%, ce qui est tout à fait envisageable au vu du contexte actuel et des risques qui pèsent sur les marchés.

