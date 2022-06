EUR/CHF : le franc s’envole après une hausse surprise des taux de la BNS

Points-clés de l’article sur l’EUR/CHF :

Le franc bondit après la hausse des taux inattendue de la BNS

L’ EUR CHF pourrait revenir à la parité à court terme

Le franc suisse bondit sur le marché des changes après la décision relativement inattendue de la Banque nationale Suisse (BNS) de relever ses taux de 50 points de base à -0,25%. La banque centrale a décidé de cette mesure face à des pressions inflationnistes importantes qui devraient toutefois s’estomper dès l’année prochaine. L’indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 2,9% sur un an en mai et devrait inscrire un pic à environ 3% au cours des prochains mois avant de repasser sous la barre des 2% courant 2023 selon les dernières prévisions de l’institution.

Source : BNS

Cette décision de remontée des taux était relativement inattendue en terme de timing et d’amplitude comme en témoigne la forte réaction du franc et des autres actifs suisses ce matin. Les opérateurs s’attendaient plutôt à une première hausse des taux de 25 points de base après l’été.

L’EUR/CHF plonge de près de 2% ce matin pour atteindre un plus bas de deux mois alors qu’il évoluait la veille proche d’un plus haut de trois mois à 1,05. Il pourrait poursuivre son repli et revenir tester la parité euro-franc au cours des prochaines semaines étant donné que cette décision de la BNS ouvre la voie à un resserrement monétaire beaucoup plus rapide que ce que les opérateurs escomptaient.

Graphique journalier du cours de l’EUR/CHF sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives de court terme pourraient redevenir baissières à la fin de la journée en cas de sortie par le bas du biseau ascendant dans lequel il oscille depuis près de trois mois.

Une sortie par le bas de ce biseau ouvrirait la voie à une poursuite de la tendance baissière de fond et à une accélération de la baisse à court terme. Le premier objectif serait théoriquement un retour au plus bas de mars à 1,00.

Le creux de mai à 1,0230 pourrait également renforcer ces perspectives baissières, car un repli sous ce support formerait une figure de retournement en double sommet.

En cas de rebond de l’EUR/CHF dans la journée et d’absence de sortie par le bas du biseau, les perspectives de court terme resteraient haussières.

