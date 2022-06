EUR/USD : journée clé avec la Fed et une réunion d’urgence de la BCE

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’ EUR USD tente de reprendre de la hauteur alors que la BCE se réunit en urgence et la Fed va remonter ses taux

L’EUR/USD se stabilise proche de son plus bas de mai

L’EUR/USD tente de reprendre de la hauteur alors que la BCE se réunit en urgence et la Fed va remonter ses taux

L’EUR/USD reprend de la hauteur ce mercredi matin après avoir dégringolé jusqu’à ses plus bas du mois de mai sous 1,04$ sur fond d’un resserrement monétaire encore plus rapide de la Fed. En effet, suite aux chiffres sur l’inflation plus importants que prévu aux Etats-Unis la semaine dernière, les opérateurs de marché ont révisé à la hausse leurs anticipations de resserrement monétaire pour prévoir désormais une hausse de taux de 75 points de base ce soir.

L’euro reprend de la hauteur ce mercredi après l’annonce d’une réunion d’urgence du Comité de la BCE ce mercredi. Bien que le sujet de cette réunion exceptionnelle n'ait pas été communiqué, le Conseil se réunira probablement pour discuter de l'écart rapide des taux des pays de la zone euro. L'écart le plus préoccupant est évidemment celui entre le BTP italien et le Bund allemand, qui a atteint 250 points de base plus tôt ce matin, son plus grand écart depuis 2019 en excluant le premier confinement en 2020, contre à peine 100 points de base il y a un an.

La BCE pourrait annoncer des mesures d'urgence pour contenir les écarts de taux intra-européens en annonçant, par exemple, le réinvestissement de son portefeuille d'obligations arrivant à maturité dans la dette des " pays du Sud ".

La séance du jour risque donc d'être volatile pour l'EUR/USD, mais aussi pour les marchés financiers dans leur ensemble, car si les opérateurs s'attendent à ce que la Fed relève ses taux de 75 points de base ce soir, les experts ne sont pas encore unanimes. Certains s'attendent à une hausse encore plus importante en raison de la persistance de l'inflation, tandis que d'autres tablent sur une hausse de 50 points de base, car une hausse plus importante pourrait inquiéter les opérateurs de marché, ce qui pourrait entraîner une flambée des rendements obligataires.

H2 : L’EUR/USD se stabilise proche de son plus bas de mai

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/USD sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’EUR/USD tente de rebondir depuis ce matin après avoir dégringolé jusqu’à son plus bas de mai à environ 1,0350. La direction de l’EUR/USD dépendra de l’issue des réunions de la BCE et de la Fed, mais le ratio rendement/risque est techniquement en faveur des achats à court terme.

L’EUR/USD pourrait à nouveau reprendre de la hauteur et revenir tester la ligne de cou de la figure de retournement en tête et épaules à environ 1,0640$, voire son pic de mai à environ 1,08$ si la BCE annonce des mesures pour contenir les spreads et si la Fed opte pour une hausse des taux de « seulement » 50 points de base.

Néanmoins, les perspectives de fond restent baissières et un repli sous le plus bas de mai ouvrirait la voie à une poursuite de la tendance baissière de fond. Le prochain support majeur à surveiller serait le seuil de la parité.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE