Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

Wall Street amorce un rebond

Le S&P 500 pourrait rebondir jusqu’à 4300 points à court terme

Wall Street amorce un rebond

Le marché boursier a enchaîné une seconde séance fortement haussière jeudi, le S&P 500 et le Russell 200 s’étant adjugé environ 2%. Le sentiment s'est amélioré avec les résultats rassurants de Nvidia (+5,2 %) et des détaillants Macy's (+19,3 %), Williams Sonoma (+13,1 %) et Dollar General (+13,7 %), contrastant avec les résultats décevants de Walmart et Target la semaine dernière.

Le rebond de Wall Street a été généralisé au cours des deux dernières séances, plus de 80 % du volume sur le NYSE étant haussier. Ce signal intervient souvent après une forte baisse des indices et marque donc un changement de sentiment des traders. Il s'agit d'un signal technique rare, popularisé par le technicien Walter Deemer, qui a souvent marqué la fin des marchés baissiers ou le début d'un rebond.

Les perspectives boursières redeviennent donc à haussières à court terme, d'autant que les enquêtes d'opinion sont également favorables à un rebond étant donné le niveau élevé de scepticisme. L'enquête Investors Intelligence a atteint son plus bas niveau depuis 2015 tandis que l'enquête NAAIM a récemment atteint son plus bas niveau depuis le début de la pandémie...

Le S&P 500 pourrait rebondir jusqu’à 4300 points à court terme

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

Analyse technique du S&P 500

Sur le plan de l’analyse technique, le S&P 500 a formé un avalement haussier mercredi et vient de clôturer au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances pour la première fois depuis avril. Tous ces signaux suggèrent un rebond du marché qui pourrait s’étendre jusqu’au pivot et le plus haut du mois de mai à environ 4300 points à court terme.

Un retour entre les moyennes mobiles à 50 et 200 séances serait une zone de prix intéressante pour alléger son exposition au marché boursier et éventuellement ouvrir des positions shorts. En effet, compte tenu du ralentissement économique et du resserrement extrêmement rapide des politiques monétaires, les marchés actions devraient continuer à être fragiles cette année.

Par ailleurs, plus le S&P 500 se comportera bien, plus la Fed sera à l'aise pour relever rapidement ses taux directeurs afin de calmer la plus forte inflation en 40 ans. La pression sur les marchés d'actions devrait commencer à s'atténuer lorsque l'inflation reviendra à l'objectif de 2 % de la Fed.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE