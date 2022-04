Gold : la hausse des rendements obligataires pénalise l’ascension du cours de l’or

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

Les déclarations de Jerome Powell pénalisent l’once d’or

Gold : la dynamique reste haussière

Les déclarations de Jerome Powell pénalisent l’once d’or

L’once d’or est affectée par la remontée des rendements obligataires après les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine laissant entrevoir une politique de forte hausse des taux d'intérêt cette année. Jerome Powell n'a rien fait pour apaiser les investisseurs hier en laissant entrevoir une politique de hausse des taux agressive de la part de la banque centrale cette année.

Les investisseurs anticipent désormais une hausse des taux d'un demi-point en mai et en juin, la probabilité d'une troisième hausse consécutive en juillet devenant aussi de plus en plus forte. Dans cet environnement de hausse rapide des taux d'intérêt, l'or est susceptible de subir des pressions, car son manque de rendement par rapport aux autres classes d'actifs réduit son attrait.

Le marché obligataire reflète les craintes entourant l'anticipation d'une multiplication des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale sur fond d'envolée de l'inflation. Le prix de l'or a donc reculé sur la semaine alors que les rendements du Trésor américain ont récemment touché leurs plus hauts niveaux depuis fin 2018.

Le taux à 2 ans, le plus sensible aux anticipations d'évolution des taux directeurs, prend plus six points de base à 2,75%, au plus haut depuis décembre 2018, le taux à 5 ans confirme son retour à plus de 3% et le taux à 10 ans, à 2,95%.

Gold : la dynamique reste haussière

Graphiquement, le cours de l’or se replie sur un niveau clé. Les prix restent soutenus par une oblique haussière couplée à la moyenne mobile 50 périodes. Ainsi, tant que ce niveau résiste à la pression vendeuse, les acheteurs gardent la main.

Une incursion sous ce seuil ne renverserait pas la tendance haussière mais le métal jaune pourrait revenir tester sa zone de polarité autour des 1 910 dollars (niveau d’accumulation pour les acheteurs).

Malgré un dollar fort et une hausse sans faille des rendements obligataires, l’once d’or affiche une certaine résilience. Une accalmie sur les taux donnerait un véritable bol d’air au métal précieux afin de repartir de plus belle. A court terme, les prochaines cibles à reconquérir se situent à 1 965 dollars puis 2 000 dollars.

En conclusion, le métal jaune fait face à des vents contraires, néanmoins il offre une excellente protection contre les chocs d’inflation et les tensions géopolitiques.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES JOURNALIERES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Qu’est-ce que l’or ? Le trading de l’or comme matière première

Trader le ratio or/argent : stratégies et astuces