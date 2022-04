Le compte rendu hawkish de la Fed pénalise le Bitcoin

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Le resserrement monétaire de la Fed impacte le secteur des cryptomonnaies

BTC/ USD : une consolidation dans un biseau

Les cryptomonnaies ont reculé mercredi après quela Réserve fédérale américaine a réitéré sa position agressive pour combattre l'inflation. Le procès-verbal de la réunion de mars de la Fed a montré que de nombreux participants étaient prêts à relever les taux d'intérêt par tranches de 50 points de base dans les mois à venir.

L’institution a également préparé les marchés à une réduction du bilan de la Fed après la réunion de mai à un rythme de 95 milliards de dollars par mois, le début du renversement de la stimulation massive qu'elle a injectée dans l'économie après le déclenchement de la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs,la corrélation entre le Bitcoin et le S&P 500 s’établit à 0,55 ; ainsi les mouvements sur le marché des cryptos s'alignent de plus en plus sur ceux des marchés traditionnels.La corrélation s'est renforcée parallèlement à un resserrement incessant de la courbe des taux du Trésor américain, signe que la Fed pourrait avoir du mal à éviter la stagflation tant redoutée avec des hausses de taux d'intérêt rapides sans déstabiliser l'économie (risque de récession).

Le Bitcoin a été créé pour s’émanciper de la finance traditionnelle, ainsi la croyance de longue date du marché des cryptomonnaies, selon laquelle le BTC est un refuge numériquen'a pas encore porté ses fruits.

Bitcoin en données journalières

Côté graphique, la cassure du support clé des 45 000 dollars fragilise la dynamique positive des dernières séances. Si les acheteurs ne parviennent pas rapidement à reconquérir ce niveau, alors le Bitcoin pourrait accentuer sa baisse vers le prochain niveau à 41 000 dollars.

A moyen terme, tout porte à croire que le BTC a entamé une phase de consolidation à l’intérieur d’un biseau (orange). De ce fait, une rupture des 41 000 dollars ne serait pas de bon augure pour la suite, ouvrant la voie à une poursuite du mouvement baissier en direction de la borne basse du canal de long terme (33 800 dollars).

Toutefois, le pire n’est pas certain et il faudra encore attendre la sortie du biseau pour profiter du prochain mouvement directionnel. Une réaction positive sur les 41 000 dollars conduirait à une nouvelle rotation des prix vers la borne haute du biseau, ce qui permettrait de préserver la reprise haussière. Bien entendu, le franchissement des 48 250 dollars sera nécessaire pour le libérer le potentiel haussier afin de rallier les 53 250 dollars.

