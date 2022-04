CAC 40 : l’Ukraine et les élections présidentielles françaises pèsent sur l’indice

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU CAC 40

Les nouvelles sanctions contre la Russie et les élections présidentielles plombent le moral des investisseurs

CAC 40 : l’indice entame une correction sous une résistance majeure

Les nouvelles sanctions contre la Russie et les élections présidentielles plombent le moral des investisseurs

Le CAC 40 cède du terrain ce mardi, alors que les investisseurs surveillent les potentielles nouvelles sanctions des Occidentaux contre la Russie et le risque d'une victoire de l'extrême droite aux élections présidentielles.

L'ensemble des dirigeants occidentaux ont promis d'enquêter sur de possibles crimes de guerre en Ukraine et d'imposer de nouvelles sanctions à Moscou à la suite de massacres qui ont suscité la condamnation et l'indignation internationales. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, notamment, a réclamé un procès pour crimes de guerre contre le président russe. Les dirigeants européens, de leur côté, discutent de sanctions sur le pétrole et le charbon russes.

En outre, les opérateurs français ne voient pas d’un bon œil le risque d'une victoire de l'extrême droite aux élections présidentielles françaises contre le président sortant Emmanuel Macron.

La candidate Marine Le Pen, dont la campagne présidentielle a pris de l'ampleur ces derniers jours, a capté lundi 48,5% des intentions de vote dans un sondage d'opinion sur un probable second tour contre Emmanuel Macron, le plus haut score qu'elle ait jamais obtenu.

CAC 40 : l’indice entame une correction sous une résistance majeure

Graphiquement, l’indice a entamé un puissant rebond depuis son point bas annuel vers 5 756 points. Toutefois, le CAC 40 commence à manquer de carburant et les prix sont maintenus en échec sur un niveau majeur.

Le marché bloque sur la moyenne mobile 200 périodes, le retracement de 61,80% de Fibonacci et l’oblique baissière. Ainsi, tant que l’indice ne parvient pas à franchir les 6 770 points, les vendeurs pourraient reprendre l’ascendant psychologique afin d’amorcer une correction à court terme.

Dans un premier temps, la baisse devrait se poursuivre en direction du support vers 6 570 points. Ce seuil constitue un pivot clé à défendre pour les acheteurs afin d’éviter une dégringolade plus profonde. Une incursion sous les 6 570 points ouvrirait la voie à une nouvelle vague de baisse pour venir combler le gap laissé ouvert autour des 6 415 / 6380 points.

GRAPHIQUE DU CAC 40 EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Qu’est-ce que le Dow Jones ? Guide sur l’indice Dow Jones

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître