EUR/CHF : l’euro bondit face au franc suisse

L'euro reprend de la hauteur dans un marché qui se détourne des devises refuges comme le franc suisse, le dollar et le yen. L'appétit pour le risque du marché a été creusé par de relatives avancées dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie.

Les investisseurs ont pu trouver quelques motifs d'encouragement dans les dernières rumeurs rapportant que l'Ukraine serait prête à renoncer à intégrer l'OTAN, ce qui pourrait faciliter les pourparlers de paix et l'arrêt des hostilités.

Les marchés semblent miser sur la désescalade en Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky s'était déjà dit ouvert à des discussions concernant l'autonomie du Donbass et la neutralité de l'Ukraine. Pour autant, ne nouvelles sanctions visant des dirigeants et oligarques russes ont été annoncées ce matin, ainsi que l'exclusion du réseau Swift de trois banques biélorusses.

Par ailleurs, la BCE sera attendue au tournant jeudi à l'issue de sa réunion de politique monétaire, pour prendre en compte l'impact du conflit en Ukraine sur l'activité économique et les prix.

Côté graphique, l’euro entame un puissant rebond cette semaine après une brève incursion sous la parité. A long terme, les prix sont enfermés dans un canal baissier, ainsi les acheteurs ont clairement montré de la force sur la borne basse.

Actuellement, le marché arrive sur la résistance à 1,0280 CHF. Un franchissement de ce niveau permettrait de prolonger le rebond en direction des 1,0380 puis 1,0450. Difficile d’affirmer aujourd’hui une reprise haussière de plus grande ampleur. La dynamique de long terme demeure baissière et l’euro reste toujours sous pression.

Toutefois, l’EUR/CHF a surement marqué à un creux de marché, la Banque nationale Suisse intervient régulièrement sur le marché des changes pour contrôler l’appréciation du franc suisse. Par conséquent, il est fort probable que l’institution défende bec et ongles le seuil psychologique des 1,0000 CHF servant de pivot clé pour la suite. En cas d’escalade des tensions entre l’Ukraine et la Russie, un retour sur ce seuil ne serait pas à exclure.

