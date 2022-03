Gold : le cours de l’or atteint les 2 000 dollars

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

La guerre en Ukraine renforce les métaux précieux

Gold : l’analyse graphique plaide pour une poursuite de la hausse

Le prix de l'or dépasse les 2 000 dollars en raison des craintes liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de l'augmentation des achats des investisseurs. Depuis le début du conflit, les opérateurs se sont rués sur les métaux précieux alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie malmène les Bourses mondiales et fait flamber le pétrole, ajoutant une pression supplémentaire à une inflation déjà élevée.

La flambée des cours des matières premières alimente le risque de poussée inflationniste durable, ce qui devrait peser sur le portefeuille des ménages et compliquer les prochaines décisions des principales banques centrales.

La Banque centrale européenne se réunit jeudi et les investisseurs seront attentifs aux changements de ses perspectives de croissance et d'inflation et à l’impact de la guerre en Ukraine sur ses décisions de politique monétaire.

La banque centrale américaine doit se réunir la semaine prochaine pour décider d'une hausse des taux d'intérêt afin de juguler une inflation tenace. Les investisseurs auront les yeux rivés sur la publication de l'indice des prix à la consommation CPI qui sera dévoilé jeudi.

Le cours de l’or poursuit sur sa lancée en ce début de semaine, le franchissement de la résistance à 1 960 dollars à conduit à une accélération en direction des 2 000 dollars. Ce niveau clé constitue un seuil psychologique, ainsi un repli de marché ne serait pas à exclure afin que le marché reprenne un peu son souffle.

Pour le moment, tant que les prix ne retombent pas sous les 1 910 dollars les acheteurs gardent la main. Pour rappel, le marché consolidait à l’intérieur d’un triangle symétrique, l’analyse technique suggère donc une poursuite de la hausse autour des 2 050 dollars.

Au vu du contexte actuel, tout porte à croire que le marché a les capacités de reconquérir son sommet historique vers 2 075 dollars. Les métaux précieux ont le vent en poupe et le flux haussier ne montre aucun signe de ralentissement, ainsi le métal jaune devrait continuer de briller en 2022.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES JOURNALIERES

