EUR/CHF : l’euro chute après l’offensive russe en Ukraine

L’offensive russe dope le franc suisse

EUR/CHF : l a paire tente d’enfoncer un support clé

Le franc suisse considéré comme une valeur refuge par les investisseurs se raffermit face à l'euro, en réaction à l'attaque russe lancée contre l'Ukraine. Par conséquent, l’euro a touché un nouveau plus bas depuis 2015 à 1,0279.

La Russie a lancé une invasion de l'Ukraine avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev dont l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Avec cette opération, le chef de l'État russe a dit vouloir "arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine".

L'attaque a déclenché un tollé dans la communauté internationale, surtout côté occidental, avec des réunions d'urgence prévues dans plusieurs pays : les 27 pays de l'Union européenne se réunissaient jeudi après-midi en sommet à Bruxelles, tandis que l'Otan convoquait un sommet en visioconférence pour vendredi.

Le président américain Joe Biden a promis des sanctions sévères en réponse à la plus grande attaque menée par un État contre un autre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et a indiqué qu'il rencontrerait tôt jeudi les dirigeants du G7.

Côté graphique, l’euro reste sous pression et la dynamique de fond demeure baissière. Actuellement, les prix tentent une incursion sous le support situé à 1,0337. Ainsi, une rupture de ce niveau en clôture de séance ouvrirait la voie à une poursuite du flux baissier. La paire pourrait revenir tester le support à 1,0280 puis en cas de cassure se diriger vers les 1,0226.

Toutefois, si le support des 1,0337 résiste à la pression vendeuse, alors une phase de consolidation à l’intérieur d’un range serait envisageable. En supposant que la situation en Ukraine s’apaise dans les prochains jours, l’euro devrait reprendre de la hauteur en direction des 1,0450.

A court terme, le manque de visibilité et les incertitudes liées à la crise Ukrainienne rendent les perspectives incertaines pour l’EUR/CHF. Une escalade des tensions entre les grandes puissances économiques renforcerait le franc suisse. Néanmoins, la voie diplomatique reste ouverte, ce qui favoriserait un net rebond de l’euro si Moscou décide d’emprunter ce chemin.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIÈRES

