EUR/CHF, USD/CHF : Les tensions internationales ravivent la force du franc suisse

Le contexte international renforce la franc suisse

L'euro a d'abord tenté de se redresser au cours de la session asiatique et à l’ouverture en Europe, mais il s'est retourné pour montrer des signes de faiblesse à nouveau. Les tensions géopolitiques en Ukraine continuent d’occuper le devant de la scène sur les marchés. Or le franc suisse est une devise refuge traditionnelle lorsque surviennent des conflits entre les états. La neutralité de la confédération helvétique joue alors un rôle majeur pour la protection des capitaux.

Les informations contradictoires sur l’Ukraine ont anéanti le rebond de l’euro et du dollar qui avaient bénéficié des progrès diplomatiques du week-end ce matin. Les responsales de la diplomatie russe et américaine vont tout de même se rencontrer le 24 février à Genève mais il n’est pas certain que ce sera suivi par une rencontre Biden Poutine comme les marchés l’avaient précédemment intégré. De plus les tensions à la frontière et les informations erronées s’accentuent et pourraient donner un prétexte pour le début d’une invasion à tout moment.

EUR/CHF : La baisse reprend vers le point bas annuel à 1,0300

L’euro franc suisse se situe à moyen terme dans une tendance baissière tant que les cours évoluent sous la forte zone de résistance composée par une droite horizontale, un retracement Fibonacci de 50% et le passage de la moyenne mobile à 200 périodes. Cette confluence d’obstacles se situe au-dessus de 1,0600.

A court terme, la pression vendeuse domine les échanges avec des moyennes mobiles 13 et 34 périodes qui se retournent à la baisse après un vif mais bref rebond des prix. L’euro contre franc suisse menace maintenant de retourner sur le support majeur à 1,0310. Une rupture l’amènerait vers un support datant de 2015 à 1,0234.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

USD/CHF : accès de faiblesse à court terme

A moyen terme, le dollar contre franc suisse évolue dans un canal horizontal dont la borne haute se situe sur 0,9375 et la borne basse sur 0,9090.

A court terme, Le dollar contre franc suisse a accentué sa récente baisse et cassé une droite de polarité sur 0,9176. Une clôture sous ce niveau serait dommageable pour le billet vert qui se dirigerait vers le support de moyen terme sur 0,9090.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

