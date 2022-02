EUR/USD : Réaction haussière après la BCE

Points clés de l’article :

L’ euro s’envole vers son sommet annuel

L’inflation au centre des discussions de la BCE

La BCE a maintenu ses taux d'intérêt directeurs à des niveaux historiquement bas en février, malgré une hausse record de l'inflation. La banque a néanmoins confirmé qu'elle mettrait fin aux achats nets d'actifs dans le cadre du programme de relance pour lutter contre la pandémie à la fin du mois de mars 2022, et que les achats nets mensuels s'élèveront à 40 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022, à 30 milliards d'euros au troisième trimestre et à 20 milliards d'euros à partir d'octobre et aussi longtemps que nécessaire pour renforcer l'impact accommodant de ses taux directeurs.

La banque centrale prévoit également que les achats nets prendront fin peu avant qu'elle ne commence à relever ses taux directeurs. Sur le front des prix, les membres considèrent que les progrès réalisés en matière d'inflation sont suffisamment avancés pour être compatibles avec une stabilisation de l'inflation à 2 %, bien qu'ils puissent également impliquer une période transitoire au cours de laquelle l'inflation sera légèrement supérieure à l'objectif.

Toutefois dans son discours Christine Lagarde, présidente de la BCE, a indiqué que l’inflation est devenue un sujet de préoccupations majeur parmi ses membres. La présidente de la BCE a déclaré jeudi : "L'inflation devrait rester élevée plus longtemps que prévu, mais diminuer dans le courant de l'année."

Elle a toutefois ajouté que les récentes augmentations de prix sont principalement dues à la hausse des coûts de l'énergie et des denrées alimentaires. Si les prix de l’énergie continuent à progresser la pression sur la BCE s’intensifiera.

L’euro contre dollar est en nette hausse après la réunion de la BCE. La paire rejoint une ancienne résistance sur 1,1383 qu’elle pourrait dépasser pour rejoindre le plus haut annuel sur 1,1484 puis la droite de polarité à 1,1525 correspondant aussi à un retracement Fibonacci de 50%. Cette zone de confluence devrait attirer la progression de l’euro contre dollar.

Un retour sous le plus bas du jour et ancien supportà 1,1272 invaliderait ce scénario

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

