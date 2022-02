EUR/CHF : l’euro s’envole après les annonces de la BCE

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

La BCE entre-ouvre la porte à une hausse de taux en 2022

EUR/CHF : la paire se dirige vers la borne haute de son range

La BCE entre-ouvre la porte à une hausse de taux en 2022

La présidente de la Banque centrale européenne a reconnu jeudi que l'inflation dans la zone euro était plus forte qu'anticipé et que les risques étaient orientés à la hausse, tout en répétant tabler sur un ralentissement des prix d'ici la fin de l'année.Cependant, la BCE a finalement admis que "la situation a changé", entrouvrant la porte à une hausse des taux en 2022 pour contrer l'inflation.

Christine Lagarde a expliqué que le niveau record de l'inflation dans la zone euro (5,1% sur un an en janvier) s'expliquait principalement par l'impact direct et indirect de l'envolée des prix de l'énergie et que ceux des produits alimentaires étaient tirés par les coûts du transport et des engrais.

La BCE dit depuis longtemps déjà prévoir que l'inflation reviendra avant la fin de l'année sous son objectif de 2% et que toute modification de la politique monétaire dans l'intervalle pourrait être contre-productive.

Toutefois, les investisseurs et certains membres du Conseil des gouverneurs ont commencé à remettre en question ce scénario : les marchés financiers anticipent désormais une première hausse de taux dès le mois de juillet prochain et n'en excluent pas une autre avant fin décembre.La BCE prévoit aussi que l'inflation reviendra en 2023 puis en 2024 juste en dessous de son objectif de 2%, ce qui implique qu'un dépassement de cette prévision réduirait le besoin de maintenir la politique monétaire accommodante.

Sur les marchés, la remontée des rendements obligataires s'est accélérée après les déclarations de Christine Lagarde et l'euro a amplifié sa hausse face au franc suisse.

EUR/CHF : la paire se dirige vers la borne haute de son range

L’euro a bondi face au franc suisse après les annonces de la BCE. A moyen terme, l’EUR/CHF est enfermé dans un range entre 1,0335 et 1,0505. Techniquement, la rupture d’une des deux bornes donnera le coup d’envoi du prochain mouvement directionnel.

Le seuil des 1,0505 est un niveau charnière. Les acheteurs vont surement tenter un passage en force afin de prolonger la hausse mais les vendeurs risquent d’opposer de la résistance.

Un franchissement de la zone de polarité à 1,0505 ouvrirait la voie à une reprise haussière en direction des 1,0550 puis 1,0610. Néanmoins, la paire évolue dans une dynamique baissière depuis avril 2021, ainsi la pression vendeuse demeure encore présente. Un échec du marché sous la résistance des 1,0505 conduirait à une nouvelle rotation des prix vers la borne basse du range (phase de trading range).

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIÈRES

