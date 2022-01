Gold – Silver : les métaux précieux plongent après les annonces de la Fed

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU GOLD

La hausse du dollar et des rendements obligataires plombe les métaux précieux

XAU/ USD à la croisée des chemins

XAG/USD : l’argent métal évolue dans un canal baissier

La hausse du dollar et des rendements obligataires plombe les métaux précieux

Les métaux précieux poursuivent leur dégringolade au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine qui font craindre un resserrement monétaire plus rapide qu'attendu par les marchés. La Fed a maintenu les taux d'intérêt au plus bas mais elle s'attend à les relever dès mars en raison des améliorations sur le front de l'emploi et d'une inflation élevée.Les prix ont en effet grimpé de 7% en 2021, leur rythme le plus rapide depuis 1982, selon l'indice CPI.

Pour autant, relever les taux n'est pas sans risque puisque cela pourrait ralentir la croissance et la reprise du marché de l'emploi.Avec les anticipations des investisseurs d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu aux Etats-Unis, les rendements des obligations d'Etats américains ont vivement augmenté.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 2 ans, plus sensible à l'évolution des taux a inscrit ce jeudi un plus haut de près de deux ans, à 1,196%.Celui des Treasuries à 10 ans revient pour sa part à 1,8388%, mais reste proche du pic touché en début de semaine à 1,88%.Le niveau élevé des rendements des bons du Trésor fait grimper le dollar américain, ce qui pénalise les métaux précieux.

XAU/USD : à la croisée des chemins

D’un point de vue technique, la configuration graphique se dégrade. Force est de constater que le métal jaune est soutenu par un canal haussier en place depuis août 2021. Par ailleurs, le scénario d’une consolidation des prix à l’intérieur d’un triangle symétrique est aussi plausible.

Par conséquent, la rupture de la borne basse vers 1 795 dollars ne serait pas de bon augure pour la suite. Si les acheteurs ne se manifestent pas rapidement sur ce seuil pour amorcer une reprise haussière, le cours de l’or pourrait poursuivre sa chute vers les prochains supports. Une clôture hebdomadaire sous la zone de support entre 1 795 / 1785 dollars ouvrirait la voie à une correction en direction des 1 750 dollars puis 1 725$.

A moyen terme, le signal de reprise haussière pour une nouvelle jambe de hausse sera donné lors du franchissement des 1 850 dollars. Pour l’heure, la relique barbare reste sous pression, plombé par la normalisation de la politique monétaire de la Fed et la hausse du billet vert.

GRAPHIQUE DU GOLD EN DONNÉES JOURNALIERES

XAG/USD : l’argent métal évolue dans un canal baissier

Quant à l’argent métal, celui-ci évolue dans un canal baissier à moyen terme. Malgré un redémarrage haussier début janvier, la pression vendeuse demeure encore présente.

A court terme, le Silver est bien orienté pour retourner tester son support à 21,90 dollars. Un excès baissier à 21,45 dollars est aussi envisageable. Néanmoins, cette zone de prix représente un niveau charnière très significatif pour la suite. Ce pivot clé a été défendu à de nombreuses reprises par les acheteurs, ainsi une clôture hebdomadaire sous les 21,45 dollars conduirait à une accélération vers les 20,85 dollars.

Enfin, un retour sur la borne basse ne serait pas à exclure si le flux baissier s’intensifie dans les semaines à venir. Pour résumer, la zone des 21,89 / 21,45 dollars constitue un bon niveau pour effectuer des achats à bon compte sur un signal de retournement. Les investisseurs plus prudents attendront un signal de reprise haussière avec une sortie par le haut du canal.

GRAPHIQUE DU SILVER EN DONNÉES JOURNALIERES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Qu’est-ce que l’or ? Le trading de l’or comme matière première

Trader le ratio or/argent : stratégies et astuces