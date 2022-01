Quelles perspectives pour le Bitcoin en 2022 après le compte-rendu de la Fed?

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

La Fed fait plier le secteur des cryptomonnaies

Un range à prévoir pour le Bitcoin en 2022

Le Bitcoin a vu son prix dopé en 2021 par l'appétit de la finance traditionnelle pour ce nouveau type d'investissement, mais les opérateurs peinent à prévoir comment ce secteur volatil va se comporter en 2022.

Le BTCa enfoncé son support vers 44 000 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis plusieurs mois, après que le compte-rendu de la Réserve fédérale ait montré que celle-ci penchait pour une action politique plus agressive, ce qui a sapé l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués.

Les mouvements sur le marché des cryptos s'alignent de plus en plus sur ceux des marchés traditionnels à mesure que le nombre d'institutions négociant des cryptomonnaies augmente.

Les craintes d'une augmentation des taux rendent les investisseurs prudents. Si la Fed durcit sa politique monétaire plus vite que prévu, ce qui ressort du procès-verbal publié mercredi, le Bitcoin aura de plus en plus de mal à trouver un terrain favorable. La fermeture des robinets monétaires rend cette classe d'actifs moins attractive.

Bien que le bitcoin soit considéré comme une couverture contre l'inflation, ce type d'investissement reste encore jeune, réagissant aux soubresauts de la politique monétaire, comme le Nasdaq axé sur les valeurs technologiques.

Bitcoin en données mensuelles

Graphiquement, le Bitcoin semble avoir perdu un peu de son éclat depuis plusieurs semaines. Malgré un nouveau record en octobre, l’actif a entamé une puissante correction avec des plongeons tout aussi spectaculaires durant le mois de décembre.

2022, une année de range pour le Bitcoin ?En tout cas, la divergence baissière mensuelle sur RSI est activée (comme sur l’Ethereum). Ainsi, cette structure graphique plaide pour un mouvement correctif de plus grande ampleur à venir.

En effet, la BTC a effectué une incursion sous la zone de support située autour des 44 000 dollars. Par conséquent, les vendeurs ont la main et une accélération baissière vers les prochains niveaux de support ne serait pas à exclure. Maintenant, les prochains seuils à surveiller se situent vers 41 000$, 36 600$ et 30 000$.

Une consolidation de long terme à l’intérieur d’un range entre 61 750 dollars et 30 000 dollars est désormais envisageable. De ce fait, il conviendra d’être plus sélectif sur les cryptomonnaies, se concentrer sur celles qui évoluent en tendance haussière et investir dans les futurs projets qui porteront les cryptos de demain (Metaverse, NFT et DeFi en 2021).

Pour conclure, nous devrons être patients dans un marché de range à long terme. Bien entendu, il y aura encore des opportunités notamment sur les altcoins. Ainsi, il faudra être attentif aux prochaines thématiques qui émergeront sur ce marché en pleine croissance.

