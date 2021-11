Or, pétrole, devises, indices : Forte turbulence sur les marchés !

Points clés de l’article :

Les bourses mondiales se sont effondrées après l'annonce d'une variante fortement mutée du virus Covid-19 détectée pour la première fois en Afrique du Sud.

L'Organisation mondiale de la santé se réunira vendredi pour examiner l'émergence de la variante B.1.1.529, qui, selon les scientifiques sud-africains, contient plus de 30 mutations de la protéine spike, la composante du virus qui se lie aux cellules. C'est beaucoup plus que la variante Delta, aujourd'hui dominante, elle-même très contagieuse.

Bon nombre de ces mutations sont liées à une résistance accrue aux anticorps et pourraient affecter le comportement de la variante en ce qui concerne les vaccins, les traitements et la transmissibilité, ont déclaré les responsables de la santé, bien que l'OMS ait déclaré que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires pour mieux comprendre les implications.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 a chuté de 2,8 % en milieu d'après-midi en Europe, les valeurs du secteur du voyage ayant subi de lourdes pertes, de même que le secteur du pétrole et du gaz, en raison de la chute des prix du pétrole.

Le baril de Brent, référence internationale, était en baisse de plus de 10% à 82,50 dollars dans les échanges de l'après-midi en Europe.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor à 10 ans a baissé de plus de 10 points de base pour atteindre 1,5345 %. L'or au comptant a augmenté d'environ 18 dollars pour atteindre 1 807 dollars l'once.

Les crypto-monnaies n'ont pas non plus évité la tourmente. Le bitcoin a plongé de 7 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 53 548 dollars, son plus bas niveau depuis le 8 octobre. La crypto-monnaie est en baisse de 20 % par rapport à un sommet historique de près de 69 000 dollars qu'elle a atteint au début du mois.

Sur le marché des devises, le yen et le franc suisse retrouvent les faveurs des investisseurs. La volatilité de la devise japonaise atteint des niveaux plus enregistrés depuis 1 an.

Volatilité du yen :

Les cours rebondissent sur une oblique haussière qui soutient les cours. Toutefois les cours ne dépassent pas les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes orientées à la baisse. Un retour sur le niveau des 1836 USD est possible si l’aversion pour le risque se poursuit. Une clôture sous l’oblique mettrait fin à ce scénario er relancerait la baisse vers 1760 USD.

Evolution de l’or en données quotidiennes :

Les cours du brut ont cassé une droite de polarité sur 73 USD puis la moyenne mobile à 200 périodes. La tendance est baissière avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes.

Le prochain support se situe sur 69,37 USD droite de polarité puis la droite horizontale sur 66,94 USD .

Evolution des cours du pétrole en données quotidiennes :

L’indice Eurostoxx est en chute libre. Après une ouverture en gap baissier, les actions accusent une chute de plus de 4%. La longue bougie baissière en forme de marubozu est un signal de faiblesse et pourrait engendrer une poursuite du mouvement vers la moyenne mobile à 200 périodes vers 4070 points. Sous ce soutien se trouve le fort support à 4000 points.

Le bas du gap constituera maintenant une résistance dans les prochaines semaines.

Evolution de l’indice Eurostoxx 50 en données quotidiennes :

