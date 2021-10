Nasdaq 100 : Tesla s’envole, Facebook rassure

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Wall Street profite de l’envolée de Tesla, Facebook rassure en pleine crise d’image

Les résultats des autres GAFAM attendus ces prochains jours

Le record de début septembre sera à surveiller

Wall Street profite de l’envolée de Tesla, Facebook rassure en pleine crise d’image

Wall Street a commencé la semaine sur une note positive, le Dow Jones et le S&P 500 ayant établi de nouveaux records, mais c'est le Nasdaq 100 qui a surperformé en gagnant 1,0% grâce à l'envolée de Tesla.

Le constructeur automobile californien a grimpé de plus de 10% lundi, faisant passer sa capitalisation boursière au-dessus de 1 000 milliards de dollars après que le géant de la location Hertz a commandé 100 000 de ses voitures et que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours à 1 200 dollars contre 900 dollars par action.

Facebook, dont les résultats trimestriels étaient attendus après la clôture du marché, a rassuré les investisseurs alors que le groupe fait face à une crise d'image sans précédent. Les réseaux sociaux détenus par le groupe ont généré des revenus inférieurs aux attentes, en hausse de 35% sur un an, mais des bénéfices supérieurs aux attentes, en hausse de 17%. Le nombre de ses utilisateurs actifs a par ailleurs augmenté de 6%.

Les résultats des autres GAFAM attendus ces prochains jours

Les marchés actions sont soutenus à court terme par une révision à la hausse des perspectives de croissance des entreprises. Les traders anticipent une croissance des bénéfices de 32,7% sur un an au troisième trimestre, contre 27,5% le 30 septembre (avant le début de la saison des résultats).

Les acteurs du marché attendent désormais les résultats de Microsoft, Alphabet (Google) et Visa après la fermeture des marchés ce soir, puis ceux d'Apple et de Coca-Cola mercredi et ceux d'Amazon et de Mastercard jeudi.

Sur le front macroéconomique, la prochaine publication clé sera l'estimation avancée du PIB américain du troisième trimestre ce jeudi. Le consensus prévoit une croissance réelle de 2,7% en rythme annualisé, tandis que le GDPNow de la Fed d'Atlanta ne prévoit que 0,5%. Cette publication sera particulièrement importante, car une lecture négative du PIB réel pourrait remettre en question les plans de tapering de la Fed la semaine prochaine.

Le record de début septembre sera à surveiller

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisésur TradingView :

Analyse technique du Nasdaq 100

Sur le plan de l’analyse technique, la configuration du Nasdaq 100 est haussière depuis son rebond en bas de son canal haussier. Le Nasdaq 100 flirte avec la bande supérieure de Bollinger ce qui est un signal positif.

La première résistance à surveiller sera le record de début septembre à 15 700 points. Cette résistance sera importante, car il n’est pas encore dit que le rebond depuis la mi-octobre est le début d’un nouveau rallye haussier. Le Nasdaq pourrait simplement être en train de rebondir à l’intérieur d’une figure de consolidation en forme de range ou de triangle comme c’était le cas en avril de cette année. Le Nasdaq avait rechuté de 7% avant de débuter un nouveau rallye haussier jusqu’aux 15 700 points de début septembre.

En cas de repli sous 15 700 points, la borne basse du canal ascendant sera le premier support à s’intéresser pour éventuellement repasser à l’achat. Une sortie par le bas du canal ouvrirait la voie à une poursuite du retracement jusqu’au creux de début octobre à environ 14 455 points.

