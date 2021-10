CAC 40 : la bourse de Paris attend les résultats des GAFAM

Points-clés de l’article sur le CAC 40:

Le CAC se replie après l’enquête Ifo en attendant le PIB US et les résultats des GAFAM

Les perspectives du CAC 40 sont haussières au-dessus de 6640 points

Le CAC se replie après l’enquête Ifo en attendant le PIB US et les résultats des GAFAM

La Bourse de Paris commence la semaine en légère baisse alors que l'enquête allemande Ifo a refroidi le sentiment des investisseurs ce matin en reculant plus que prévu à 97,7 en octobre, son plus bas niveau depuis avril, en raison de goulots d'étranglement.

Cette publication ravive le spectre d'un ralentissement plus marqué que prévu des économies européenne et mondiale en raison d'une forte tension sur les chaînes d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement sont sous tension à cause de la perturbation du trafic maritime. De plus en plus de navires font la queue à l'entrée des ports pour être déchargés (notamment au port de Los Angeles), ce qui réduit le trafic de marchandises.

Cette semaine sera particulièrement importante, car de nombreuses publications majeures sont attendues. Les rapports clés de la semaine seront les premières estimations du PIB du troisième trimestre des États-Unis et de la zone euro, publiés respectivement jeudi et vendredi. En outre, les opérateurs de marché prendront également connaissance des résultats trimestriels des GAFAM. À l'échelle du CAC 40, les mastodontes TotalEnergies, Sanofi, Airbus et Schneider Electric, publieront leurs résultats aux côtés de 13 autres sociétés de l'indice parisien cette semaine.

Les perspectives du CAC 40 sont haussières au-dessus de 6640 points

Graphique 4 heures du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

Prévisions cours du CAC 40

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 sont haussières à court terme tant qu’il ne se replie pas sous son plus bas de la semaine dernière à environ 6640 points. Une sortie par le haut des bandes de Bollinger de l’unité de temps 4 heures renforcerait les perspectives haussières jusqu’au plus haut annuel à environ 6900 points.

En cas de sortie par le bas, et donc de repli sous le plus bas de la semaine dernière, les perspectives redeviendraient baissières à court terme jusqu’à l’oblique haussière qui passe par les creux de mai, juillet et octobre en bleu ciel dans le graphique.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE