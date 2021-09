US Dollar: Qu’attendre du FOMC demain ?

Points clés de l’article :

Les points à surveiller lors du compte rendu du FOMC

Le dollar au contact d’une forte zone de résistance

Le FOMC est susceptible de fournir le message promis lors de sa réunion de septembre ouvrant ainsi la voie à l'annonce du début de la réduction des achats d’actifs lors de sa réunion de novembre. Plus précisément, Il est possible que nous ayons une message du type : "Le Comité prévoit de commencer à réduire le rythme de ses achats d'actifs relativement vite, à condition que l'économie évolue globalement comme prévu".

Si la date de début semble désormais fixée, le rythme de la réduction progressive reste une question ouverte. L’hypothèse la plus probable est de voir une réduction d’achats d'actifs à un rythme de 15 milliards de dollars par réunion, répartis entre 10 milliards de dollars en bons du trésor et 5 milliards de dollars en MBS, jusqu'en septembre 2022. Mais un certain nombre de participants au FOMC ont appelé à un rythme plus rapide qui se terminerait à la mi-2022.

Le choix entre 15 milliards de dollars par réunion de la banque centrale ou 15 milliards de dollars par mois donnera un ton plus ou moins accommodant mais il n’est pas du tout certain que le FOMC révèle le rythme de ces réductions cette semaine.

Il faudra aussi regarder quelles sont les projections économiques de la Fed. Le résumé des prévisions économiques intégrera la hausse de l'inflation et la forte baisse de la croissance du PIB au cours des derniers mois.

Le risque est de voir certains responsables de la Fed exprimaient une plus grande inquiétude au sujet de l'inflation, des pressions salariales, et des perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement. Ceci aurait pour conséquence une accélération de la réduction progressive des achats d’actifs qui impliquerait des mesures hawkish, de nature à soutenir le dollar.

A l‘inverse, il est possible que le FOMC réduise ses prévisions de croissance pour 2021, ce qui irait dans le sens d’une réduction des achats d’actifs plutôt lente et donc une politique monétaire toujours accommodante.

Enfin le dernier point important sera celui de la hausse des taux. Pour l’instant les anticipations vont dans le sens de 2 hausses en 2023 et 3 hausses en 2024, mais de nombreux participants pourraient indiquer 4 hausses en 2024.

Il serait surprenant que le président Powell pense maintenant qu'une hausse est appropriée en 2022, quelques semaines seulement après avoir soutenu, dans un discours dovish à Jackson Hole, que le tapering n’engendrait pas nécessairement le début d’une hausse des taux directeurs.

L’indice dollar a marqué hier un chandelier dit doji en pierre tombale au contact d’une résistance qui montre l’indécision des opérateurs. Cette bougie peut être annonciatrice d’un retournement sur la zone de résistance 93,50 /93,73, qui bloque la progression des cours depuis le début de l’année.

Pour franchir cet obstacle, il faudra donc certainement un ton hawkish de la Fed demain. Si ce n’était pas le cas, les cours pourraient consolider au-dessus d’une oblique légèrement ascendante. Seule la rupture de cette dernière donnerait le signal d’une reprise baissière plus durable.

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

