Wall Street : faut-il continuer à privilégier les techs après les prévisions des GAFAM ?

Points-clés de l’article sur la Bourse de New York :

Wall Street se replie après la publication de prévisions décevantes des GAFAM

Les techs restent mieux placées pour continuer à surperformer

Le Nasdaq 100 inscrit des records tandis que le Dow Jones consolide

La Bourse de New York clôture en ordre dispersé depuis quelques séances après avoir établi de nouveaux records en début de semaine dernière. Les marchés actions américains sont pénalisés à court terme par le pic de croissance enregistré au deuxième trimestre, et par les prévisions décevantes des mastodontes de la technologie.

En effet, les valeurs cycliques ont terminé leur rallye haussier en mai étant donné que le pic de croissance mondiale a été atteint au deuxième trimestre, selon les récentes publications des indices PMI.

Depuis mai, ce sont les valeurs de croissance qui ont permis au S&P 500, l'indice phare de Wall Street, de battre de nouveaux records, mais elles sont depuis la semaine dernière sous pression suite à la publication des résultats des GAFAM. Les mastodontes technologiques ont publié de solides résultats au deuxième trimestre, mais la plupart s'attendent à un ralentissement de leur croissance au cours des prochains trimestres.

La baisse la plus notable est celle d'Amazon, qui a chuté de 7 % vendredi après avoir annoncé que la croissance de ses ventes allait ralentir au cours des prochains trimestres. Seule l'action d'Alphabet (Google) a réussi à rester à flot depuis la publication de ses résultats.

Graphique journalier du S&P 500 Value (rouge) et du S&P 500 Growth (noir) réalisé sur TradingView :

Comparaison du S&P 500 Value et du S&P 500 Growth

Les techs restent mieux placées pour continuer à surperformer

Toutefois, les valeurs technologiques semblent les plus pertinentes pour le moment. Tout d'abord, pour des raisons techniques (le S&P 500 Growth est orienté à la hausse, contrairement au S&P 500 Value), mais aussi pour des raisons fondamentales.

La courbe des taux a recommencé à s'aplatir depuis le début du mois d'avril, ce qui a tendance à pénaliser les valeurs bancaires, et la force relative du cuivre et de l'or consolide après avoir atteint un sommet en mai.

Graphique journalier des forces relatives Cuivre/Or (noir), 10-2 ans US (vert) et Value/Growth (bleu) réalisé sur TradingView :

Forces relatives Cuivre/Or, 10-02 ans US et Value/Growth du S&P 500

Dans ce contexte, les valeurs de croissance restent les mieux disposées à surperformer, à moins que les opérateurs de marché tablent soudainement sur une nouvelle accélération de l’économie mondiale ces prochains trimestres.

Le Nasdaq 100 inscrit des records tandis que le Dow Jones consolide

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du Nasdaq 100 sont haussières compte tenu du fait que sa tendance à court, moyen et long terme est haussière. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas voir quelques pullbacks sur le marché, mais tant qu'il ne casse pas un support majeur comme le récent plus bas à 14 455, il n'y a pas de raison de remettre en cause la tendance de fond.

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisé sur TradingView :

Analyse technique du Nasdaq 100

Contrairement au Nasdaq 100, les perspectives du Dow sont un peu plus mitigées. Si la tendance de fond reste haussière, le Dow Jones consolide depuis le mois de mai en raison de sa moindre exposition aux valeurs de croissance et de sa plus forte exposition aux valeurs de rendement.

Les perspectives de fond sont techniquement haussières tant qu’il ne sort pas par le bas de son range, mais elles sont neutres à court terme tant qu’il n’en sort pas par le haut. Une sortie par le haut permettrait de renforcer les perspectives haussières de fond et d’envisager une série de nouveaux records sur le court terme.

Graphique journalier du cours du Dow Jones réalisé sur TradingView :

Analyse technique du Dow Jones

