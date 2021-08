EUR/USD : le dollar reprend de la hauteur en attendant le NFP

RT @CNBCnow: Robinhood shares halted for second time this morning amid 65% surge https://t.co/li6KvGLQfl https://t.co/WcGWTDjgGL

c'est ce dont on parlait dans le MarketLive ces derniers jours : divergence entre les anticipations d'inflation US et la trajectoire du taux 10 ans US --> https://t.co/tvoH9derpf