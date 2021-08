Le cours de l’or est sous pression après les chiffres sur l’inflation américaine

Points-clés de l’article sur le cours de l’or :

Le cours de l’or se replie face aux chiffres sur l’inflation inférieurs aux attentes

Le cours de l’or consolide entre 1835 et 1795$ à court terme

Les taux réels continueront d’être clés pour le cours de l’or

Le cours de l'or est en baisse depuis vendredi à la suite de la publication des chiffres sur l'inflation américaine montrant une hausse des prix plus faible que prévu. L'indice de base PCE, la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a augmenté de 0,4% sur le seul mois de juin, alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,6%. L’inflation annuelle est donc naturellement ressortie inférieure aux attentes, à 3,5% alors que le consensus tablait sur 3,7%.

Evidemment, cette lecture inférieure aux attentes est une mauvaise nouvelle pour les actifs plébiscités pour se couvrir contre l’inflation. Le cours de l’or a perdu 0,73% vendredi et perd 0,42% ce lundi depuis l’ouverture des marchés asiatiques.

Le prochain catalyseur clé pour l’or – et pour l’ensemble des marchés financiers – sera la publication du rapport mensuel sur l’emploi vendredi. Etant donné que Jerome Powell a une nouvelle fois indiqué la semaine dernière que la Fed attend une amélioration du marché du travail avant de retirer ses mesures de soutien, les indicateurs sur le marché de l’emploi seront déterminants.

Plus les chiffres de l'emploi seront bons, plus il y aura de chances que Powell tempère son ton dovish lors du très attendu symposium de Jackson Hole, plus tard dans le mois. Aucun changement de communication n'est à prévoir si les chiffres de l'emploi publiés vendredi sont décevants.

Graphique journalier du cours de l’or réalisé sur TradingView :

Analyse technique du cours de l’or

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du cours de l’or sont mitigées à court terme. Le cours de l’or évolue dans un range entre 1835 et 1795 dollars depuis la mi-juillet. La sortie de ce range indiquera la prochaine marche à suivre.

Une sortie par le haut ouvrirait la voie à un retour au sommet de mai à 1916$ tandis qu’une sortie par le bas ouvrirait la voie à un retour au creux de juin à 1755$, voire le creux du printemps à 1675$.

Sur le long terme, l’évolution du cours de l’or dépendra essentiellement des taux réels. L’environnement actuel semble très similaire à celui connu en 2013, sauf que les taux réels n’ont pas encore formé de creux majeur.

Un rebond des taux réels sera nécessaire pour envisager un repli majeur de l’or. En attendant, le cours de l’or pourrait continuer à tergiverser entre les niveaux que nous connaissons depuis l’été 2020 à savoir le record à environ 2000$ et le creux du printemps à 1675$.

Graphique du cours de l’or (jaune) et des rendements réels des Treasuries à 10 ans (bleu) :

Graphique des taux réels obligataires et du cours de l’or

Source : Fred.FedStLouis.Org

