EUR/CHF : l’euro atteint son plus bas niveau depuis janvier 2021

L'économie suisse profite de bons indicateurs

EUR/CHF : l'euro travaille un support clé

L’économie suisse profite de bons indicateurs

L'industrie helvétique a témoigné d'une forte reprise en juillet, due essentiellement par des entrées de commandes en hausse et des délais de livraison raccourcis.

En effet, l’indice des directeurs d'achat PMI s’est hissé à 71,1 points durant le mois de juillet, après 66,7 points en juin, un record historique depuis sa création en 1995. Il a été porté par une très forte amélioration de la production, dont le sous-indice a lui aussi atteint un pic à 72,9 points.

L'indice des prix à la consommation (CPI) est ressorti à -0,1% en juillet grâce à la baisse conjuguée de plusieurs facteurs. Sur un an, il a en revanche progressé de 0,7%, dans le bas de la fourchette des économistes, lesquels tablaient entre 0,6% et 1,0% sur un an et sur -0,2% à +0,3% en comparaison mensuelle.

Enfin, l'indicateur de l'emploi du KOF a dépassé au troisième trimestre sa moyenne à long terme, une première depuis le krach lié à la pandémie de coronavirus.Même les secteurs les plus touchés comme l'hôtellerie et la restauration affichent désormais des perspectives positives sur trois mois.

L'indicateur de l'emploi calculé par les économistes s'est fixé à 7,2 points en juillet. Cela signifie que ce baromètre a rattrapé la baisse subie en raison de la crise du Covid-19. Cet indicateur avancélaisse ainsi présager une forte croissance de l'emploi dans les prochains mois.

GRAPHIQUE DE L'EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIÈRES

EUR/CHF : l’euro travaille un support clé

Côté graphique, la paire poursuit sa dégringolade depuis plusieurs séances. Toutefois, les prix arrivent sur un support majeur vers 1,0730 – 1,0740. Par ailleurs, l’EUR/CHF semble enfermé dans un canal baissier à moyen terme, ainsi le marché teste actuellement la borne basse.

Un rebond technique est donc envisageable dans cette zone de prix. Certes, les vendeurs gardent la main, mais ce niveau de support pourrait stopper la chute actuelle et permettre une reprise haussière. Pour l’instant, la paire ne délivre aucun signal de retournement et l’euro reste sous pression. Néanmoins, tant que le pivot clé des 1,0730 résiste au flux baissier, le pire n’est pas certain. Le marché devrait se stabiliser et tenter de reprendre de la hauteur pour rallier les 1,0790 puis 1,0810. Difficile d’entrevoir un véritable retournement à la hausse dans l’immédiat. Pour cela, l’EUR/CHF devra se hisser au-dessus des 1,0840.

Pour finir, le support des 1,0730 constitue le dernier rempart afin d’empêcher une chute plus profonde. Ainsi, une incursion sous ce seuil ne serait pas de bon augure pour la suite, la paire risquerait d’accélérer en direction des 1,0670.

