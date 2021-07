Bitcoin (BTC) : si le marché dépasse 42K$ en août, alors le Bull Run se relance

Points-clés de l’article :

Le cours du contrat future bitcoin a ouvert un gap de rupture haussière le lundi 26 juillet ; le premier signal technique haussier depuis le choc baissier débuté il y a 3 mois.

L’analyse technique suggère qu’il faut dépasser la résistance à 42K$ (35K€) pour valider une relance du Bull Run définitivement.

Graphique qui expose le contrat future bitcoin

Depuis la session boursière du 21 juillet, et surtout celle du lundi 26 juillet avec un puissant gap haussier sur le contrat future bitcoin, les signaux techniques haussiers font enfin leur retour sur le bitcoin et les cryptos, qui étaient enfermés dans une spirale corrective depuis 3 mois. Rappelons que le cours du bitcoin a perdu plus de 50% depuis son record historique établi en avril dernier, sur fond d’une série de thèmes d’inquiétude fondamentale propre aux cryptomonnaies ; mais ce n’est pas le sujet traité ici dans ce court article.

Un choc baissier de 50% depuis le record historique, emportant dans la tourmente de nombreux traders particuliers et un désengagement partiel des institutionnels, dans une proportion en revanche limitée pour ces derniers ; depuis lors, c’était le statu quo sur bitcoin euro.

Depuis deux mois, une unique question se posait : les traders pros étaient-ils en train d’accumuler sur support ou une poursuite de la chute vers l’ancien record historique se préparait-elle ?

Il semble que ce soit une phase d’accumulation haussière qui s’est déployé depuis 6 semaines.

Graphique qui dévoile les bougies japonaises de bitcoin euro

Le graphique ci-dessus expose le taux btc eur, avec la multiplication des signaux techniques haussiers depuis une semaine. Le retour du volume, en particulier des traders institutionnels, est une réalité, il manque encore en revanche un ultime signal de confirmation. Ce signal, encore non acquis, est le dépassement de la résistance majeure à 42.000$, c’est la frontière technique entre la poursuite du range et le réengagement du bull run. Le marché va faire son choix dans le courant du mois d’août.