Morning Meeting Forex : La Faiblesse du dollar persiste NZD/USD : Forte hausse du kiwi après la RBNZ

Le dollar toujours faible sur un support , la RBNZ évoque le début de la hausse des taux

NZD/ Le kiwi USD ) bondit après la réunion de la banque centrale

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5692 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,0925 EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 EUR/JPY Haussier 137,5 132,4 Résistance intermédiaire 133,44 EUR/USD Haussier 1,2345 1,199 Test résistance GBP/JPY Haussier 154,8 153,3 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 NZD/USD Haussier 0,7308 0,7115 Test résistance USD/CHF Baissier 0,91 0,887 USD/CAD Neutre 1,2365 1,192 USD/JPY Neutre 109,8 108,35

Les données économiques américaines de mardi ont été essentiellement négatives pour le dollar. L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de mai a baissé de -0,3 à 117,2, ce qui est inférieur aux attentes de 118,8. De plus, les ventes de maisons neuves en avril ont chuté de 5,9 % mensuel à 863 000, ce qui est plus faible que les attentes d'une baisse à 950 000.

Les commentaires de la Fed mardi ont été dovish pour la politique de la Fed et baissiers pour le dollar. Le président de la Fed de Richmond, M. Barkin, a déclaré : "Il est attentif aux attentes en matière d'inflation, et celles-ci n'ont pas encore dépassé l'objectif fixé." De même, le président de la Fed de Chicago, M. Evans, a déclaré : "Il est important de souligner que la récente augmentation de l'inflation ne semble pas être le précurseur d'un mouvement persistant vers des niveaux d'inflation élevés indésirables."

Le rendement du T-note à 10 ans est tombé mardi à son plus bas niveau en deux semaines, à 1,559 %, ce qui a affaibli le différentiel de taux d'intérêt et a été négatif pour le dollar.

L'EUR/USD a atteint mardi son plus haut niveau depuis 4 mois et demi en raison d'un optimisme accru concernant les perspectives économiques de la zone euro. L'indice allemand IFO du climat des affaires du mois de mai a augmenté de 2,6 pour atteindre son plus haut niveau en deux ans à 99,2, ce qui est supérieur aux attentes de 98,0.

La Reserve Bank of New Zealand a annoncé mercredi qu'elle maintiendrait les paramètres monétaires stimulants actuels jusqu'à ce que ses objectifs en matière d'inflation et d'emploi soient atteints. La banque centrale a toutefois prévu que son taux d'intérêt officiel pourrait commencer à augmenter au cours du second semestre de l'année prochaine. À la suite de cette annonce, le dollar néo-zélandais a bondi d'environ 1 % à 0,7305 $, se renforçant davantage depuis les niveaux inférieurs à 0,72 $ observés en début de semaine.

Le kiwi (NZD/USD) bondit après la réunion de la banque centrale

Après la réunion de la banque centrale, le kiwi dollar a bondi et teste la résistance à 0,7308. Il faudra surveiller la clôture ce soir, si la devise néozélandaise clôturait au-dessus de ce niveau, elle pourrait rejoindre le plus haut annuel à 0,7465.

La tendance de court terme redevient haussière au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes après la consolidation horizontale en vigueur depuis Avril . Celle de moyen terme est aussi positive avec une moyenne mobile à 200 périodes haussière.

Un échec sur 0,7308 prolongerait la dérive latérale avec comme support 0,7116

Evolution du NZD/USD en données quotidiennes :

