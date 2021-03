US Dollar : Qu’attendre du FOMC pour le dollar ?

Points clés de l’article :

La reprise du dollar doit se confirmer au-dessus de 92,53

Qu’attendre du FOMC ?

La réunion du FOMC de Mars sera la plus importante depuis longtemps. Les taux à long terme ont fortement augmenté depuis la dernière réunion. Les investisseurs ont commencé à accorder plus d'importance à la possibilité que le plan de sauvetage américain de 1,9 milliard de dollars et d'autres mesures budgétaires soient adoptées. 1,9 milliard de dollars et d'autres mesures budgétaires à venir augmentent sensiblement les risques d'inflation et conduisent à des hausses de taux plus précoces et plus rapides.

Il est difficilement envisageable demain que le président de la Fed J. Powell change le ton accommodant adopté par la Fed ces derniers mois qu’il a confirmé récemment malgré ces mouvements de marché. Il ne devrait pas non plus esquisser un nouveau calendrier avec une diminution des rachats d’actifs et de hausse des taux.

Mais les projections économiques révisées pour la première fois depuis Décembre donneront une idée d’un changement de politique monétaire dans les prochains mois qui influencera les taux et le dollar. On surveillera particulièrement les anticipations d’inflation et de chômage.

Le marché anticipe désormais près de trois hausses de taux d'ici à la fin de 2023, ce qui représente un important revirement hawkish depuis la dernière réunion du FOMC fin janvier. Cette vision semble très agressive par rapport aux dernières déclarations des membres de la Fed qui semblent s’accommoder d’une résurgence de l’inflation même au-dessus des 2%, la voyant comme temporaire. Les responsables de la Fed ne semblent pas partager la perception qu'ont les investisseurs d'un risque d'inflation élevé.

Des révisions à la hausse des données économiques pourraient donc amener les taux et le dollar plus haut au moins temporairement. Dans ce cas les devises qui souffriraient le plus seraient les devises les plus sensibles aux différentiels de taux d’intérêts c’est-à-dire le yen, le franc suisse et l’euro.

La reprise du dollar doit se confirmer au-dessus de 92,53

L’indice dollar a repris le chemin de la hausse depuis début 2021 avec les deux moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui se sont renversées et sont ascendantes. L’indice pourrait revenir sur le plus haut du mois de Mars à 92,53. Un franchissement mettrait fin à la tendance baissière en vigueur depuis des semaines.

Un échec sur ce niveau accompagné d’un retour sous le dernier creux à 91,34, qui va être doublé par la MM34, donnerait le signal d’une reprise de la baisse pour le billet vert.

Evolution de l’indice dollar en données quotidiennes :

