Morning Meeting Forex : Le dollar respire avant l’inflation. EUR/USD, une configuration très fragile

Faits marquants : Les opérateurs vont se tourner vers les chiffres d’inflation

La devise du jour : EUR/USD : La configuration se fragilise

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Haussier 85 82 AUD/USD Neutre 0,7838 0,7565 EUR/AUD Baissier 1,57 1,5155 EUR/CHF Neutre 1,115 1,0945 Divergence baissière EUR/GBP Baissier 0,873 0,85 EUR/JPY Haussier 130 128,18 EUR/USD Neutre 1,225 1,161 GBP/JPY Haussier 153,9 147,4 Surachat GBP/USD Neutre 1,4385 1,376 Consolidation sous 1,4000 NZD/USD Neutre 0,7465 0,71 Test support USD/CHF Haussier 0,947 0,905 Surachat + Avalement baissier USD/JPY Haussier 110 107 Surachat

Le dollar s’est affaibli hier suite à la reprise des valeurs technologiques qui dessert le dollar comme valeur refuge et une baisse des rendements des taux longs

Une baisse des rendements obligataires a affaibli le différentiel de taux d'intérêt des principales devises avec le dollar. Le rendement du 10 ans a chuté mardi de - 5 points de base pour atteindre son plus bas niveau en trois séances, à 1,5350 % ce matin.

La publication de l'indice des prix à la consommation sera l’événement majeur de la journée tant le thème de la hausse des prix est la grande interrogation en ce début d’année.. Entre janvier et mars, les rendements du Trésor à 10 ans sont passés de 0,95 % à un niveau élevé de 1,6 %, et cette évolution d'une rapidité alarmante est entièrement due aux anticipations d'inflation. L'économie s'améliore, les taux d'intérêt sont bas et de nombreux investisseurs pensent que la hausse des prix des matières premières se traduira par des augmentations de prix plus importantes. Cela pourrait contraindre les banques centrales à revoir leurs politiques et à réduire les mesures de relance plus tôt que prévu. Le taux d’inflation est attendu à 1,7%.

La banque centrale du canada annoncera aussi sa politique monétaire. Le dollar canadien reste fort et on surveillera quelle sera sa réaction à l’issue du comité de politique monétaire.

Les autres devises ont rebondi au-dessus de supports majeurs tandis que l’euro et le yen bien qu’en hausse restent les plus faibles.

La devise du jour : EUR/USD : La configuration se fragilise

L’euro connaît une forte correction et menace d’invalider sa tendance haussière.

La devise européenne a retracé 61,8% de sa hausse de novembre à janvier et a cassé sa moyenne mobile à 200 périodes, considérée souvent comme la frontière entre un marché haussier et baissier. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont maintenant orientées à la baisse. Le niveau des 1,1880 représente donc le point d’équilibre.

Un rebond est toujours possible sur ce niveau et une réintégration du retracement des 50% et du seuil psychologique des 1,2000 donnerait un signal de fin de correction. A l’inverse une clôture sous les points bas d’hier donnerait un objectif sur un retracement complet de la hausse à 1,1600.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

