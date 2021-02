Nikkei 225 : Au-dessus de 30 000 points pour la première fois depuis 1990

Points-clés de l’article sur le Nikkei 225 :

Le Nikkei signe un plus haut de 30 ans à 30 000 points

Le Nikkei pourrait commencer à tergiverser

Le marché actions japonais commence la semaine sur une note positive, terminant en hausse d’environ 2% grâce à un PIB supérieur aux attentes. Mais plus que la hausse de 2%, c’est le fait que le Nikkei ait dépassé le seuil symbolique des 30 000 points pour la première fois depuis 1990 qui fait de cette séance, une séance importante.

Graphique long terme du Nikkei

Le Nikkei évolue à un plus haut de 30 ans ce lundi, soutenu par les secteurs cycliques de la finance, de la consommation discrétionnaire et de l’immobilier sur fond d’optimisme autour de la chute des contaminations et hospitalisations aux Etats-Unis, l’accélération du rythme des vaccinations, le plan de relance de Joe Biden et grâce à un PIB japonais ressorti supérieur aux attentes au quatrième trimestre. En effet, la première estimation du PIB montre une progression de 3,0% de l’économie japonaise au dernier trimestre de l’année dernière. C’est moins qu’au troisième trimestre (+5,3%), mais davantage que le consensus qui tablait sur une hausse de 2,3%.

Outre l’évolution de la situation sanitaire à travers le monde, l’attention des investisseurs va désormais se tourner du côté des PMI flashs. Ils seront publiés en fin de semaine et donneront un avant-goût de l’activité économique dans le secteur privé en février.

Graphique hebdomadaire du cours du Nikkei 225 réalisé sur TradingView :

Analyse technique du cours du Nikkei

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond est étant donné l’évolution du Nikkei au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 semaines, toutes les deux orientées à la hausse.

Néanmoins, le seuil symbolique des 30 000 points pourrait susciter des prises de bénéfices de la part des investisseurs, comme c’était le cas en 2015 lorsque le Nikkei était revenu tester 20 000 points pour la première fois en 15 ans.

De plus, nous pouvons constater un RSI suracheté. Bien que ce ne soit pas un signal baissier, il invite à la prudence, car les dernières fois que le RSI hebdomadaire était dans sa zone de surachat, le Nikkei avait tendance à connaître une correction quelques semaines plus tard. Le Nikkei pourrait donc éventuellement continuer à progresser au-dessus des 30 000 points à court terme avant de revenir tester ce seuil dans quelques semaines.

