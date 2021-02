CAC 40 : le chemin des 6000 points s’ouvre

Les actions européennes poursuivent leur rattrapage vis-à-vis de WallStreet, notamment les plus cycliques, portées par la reprise économique mondiale.

Le cours du CAC 40 a dépassé la résistance technique à 5700 points et engage les 6000 points comme nouvelle cible technique moyen terme.

Contrat future EuroStoxx 50 – plateforme TradingView

L’attrait pour le risque reste fort sur les marchés financiers, avec des flux de capitaux qui se dirigent vers les actions. Alors que Wall Street fait de nouveaux records historiques, les indices boursiers européens sont toujours en train d’effacer la baisse du mois de mars dernier et restent en tendance haussière. Les politique monétaires et budgétaires expansionnistes et la reprise économique mondial (voir la forte reprise haussière du prix des matières premières) sont les catalyseurs haussiers pour les actions, surtout les actions européennes les plus cycliques qui sont très présentes dans le cac 40 par exemple.

L’analyse technique du contrat future EuroStoxx 50 (contrat le plus négocié par les traders institutionnels en Europe) suggère que la hausse pourrait se poursuivre jusqu’à la résistance à 3800 points.

Le marché du Crédit envoie aussi des signaux positifs avec une pentification de la courbe des taux, qui doit être interprétée comme une anticipation optimiste pour l’économie.

Cours cac 40 - source TradingView

Sur le plan technique, tous les grands indices boursiers européens sont en train de dépasser des résistances et tous les secteurs d’activité contribuent à la hausse. Pour le cours du cac 40 c’est la résistance à 5700 points qui est débordée, c’est un signal technique de poursuite de la tendance haussière vers le trou de cotations baissier du 24 février dernier, soit les 5800 points pour cette semaine.