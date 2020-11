Indices : les actions s’envolent – EUR/CHF : l’euro s’enflamme face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes saluent l’annonce du laboratoire Pfizer

Wall Street dopée par l’annonce d’un futur vaccin

Graphique du jour – EUR/CHF : l’ euro déclenche un rallye haussier

Les Bourses européennes saluent l’annonce du laboratoire Pfizer

Les Bourses européennes ont vécu une séance de hausse spectaculaire lundi, la perspective d'un vaccin contre le coronavirus, venue s'ajouter à la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, ayant dopé l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

Les actions mondiales se sont envolées après l'annonce par le laboratoire Pfizer que son vaccin expérimental contre le COVID-19 était efficace à plus de 90%, selon les premières données d'une vaste étude.

L'indice mondial MSCI, qui couvre 49 marchés développés et émergents et évoluait déjà à un plus haut historique avec la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, a accentué ses gains après cette annonce.

Un vaccin est une pièce importante du puzzle, indispensable à l'économie et aux marchés mondiaux pour mettre fin à la récession. Des obstacles subsistent mais pour l'instant, cela change la donne entre les secteurs gagnants et perdants du COVID-19.

De ce fait, l’indice CAC 40 a gagné 7,57% à 5 336,32 points. Le Footsie a avancé de 4,67% et le DAX 30 a pris 4,94%.

Wall Street dopée par l’annonce d’un futur vaccin

Wall Street a terminé lundi en forte hausse, dépassant des records en séance, tiré par un rebond des secteurs les plus touchés par la pandémie.

Le titre de Pfizer s'est envolé (+7,68%) alors que le laboratoire américain a annoncé avoir développé avec la compagnie allemande BioNTech (+13,91%) un vaccin "efficace" à 90% pour prévenir les infections au Covid-19, selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d'homologation.

Vendredi, Wall Street avait terminé à l'équilibre mais enregistré de forts gains sur la semaine, accueillant avec enthousiasme la possibilité d'une présidence du démocrate Joe Biden aux Etats-Unis et d'un Sénat dominé par les républicains.

Au terme d'un long suspense, Joe Biden a été déclaré samedi vainqueur de la course à la Maison blanche face au président sortant Donald Trump par les grands médias américains. La perspective d'une cohabitation au Congrès, laissant présager de mesures politiques équilibrées, a également rassuré les investisseurs.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,95% à 28 390,18 points. Le Nasdaq a pris 2,59% et le S&P-500a avancé de 1,95%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

L'indice dollar qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence remonte de 0,73% après être tombé à un plus bas depuis le 1er septembre.

Le yuan a atteint un plus haut depuis juin 2018, la victoire de Joe Biden étant perçue comme plus favorable à des relations apaisées entre la Chine et les Etats-Unis.

Pétrole

Porté par les espoirs sur le vaccin, le marché pétrolier est en forte progression. Il profite également des annonces du ministre saoudien de l'Energie qui a indiqué que l'accord de l'Opep et de ses alliés sur la réduction de l'offre pourrait être ajusté pour équilibrer le marché.

Le Brent a gagné 7,4% à 42,37 dollars le baril et le brut léger WTI 8,37% à 40,25 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/CHF : l’euro déclenche un rallye haussier

L’euro a enregistré une hausse de 1,00% face au franc suisse après les annonces d’un futur vaccin. La monnaie helvétique considérée comme une valeur refuge est délaissée par les investisseurs dans les périodes d’appétit pour le risque. La paire profite donc d’un flux d’actualités positifs pour reprendre des couleurs et tente un redémarrage haussier.

Pour le moment, l’euro travaille son oblique baissière, une clôture au-dessus de celle-ci serait de bon augure pour rejoindre les 1,0840. La reconquête de ce niveau majeur est primordiale pour amorcer un début de tendance haussière. Néanmoins, force est de constater que les prix ont échoué plusieurs fois sur cette résistance clé.

En cas de rupture, le marché devrait poursuivre son ascension pour rejoindre le niveau des 1,0970. Par contre, un nouvel échec risquerait de conduire à un essoufflement de la dynamique actuelle et un retour sur les 1,07350 serait envisageable pour entamer une nouvelle phase de consolidation. Les prochains jours donneront plus de visibilité sur l’EUR/CHF afin de confirmer ce scénario de reprise haussière, surtout si nous assistons à une accélération en direction des 1,0840.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR VOUS AIDER À EXPLOITER LES MARCHÉS

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE