EUR/USD : l’euro accélère face au dollar avant la réunion de la Fed

L’EUR/USD profite des politiques accommodantes à venir

L’EUR/USD poursuit son ascension entamée depuis le début de la semaine, porté notamment par l'espoir de voir lesrésultats des élections américaines se traduire par despolitiques budgétaire et fiscale favorables auxentreprises, une perspective qui l'emporte surl'incertitude entourant la présidentielle.

Si Joe Biden semble avoir pris une sérieuse option sur la victoire à la présidentielle, Donald Trump ne s'avoue pas vaincu et lance une offensive juridique. En parallèle, c'est le scénario d'un Congrès divisé qui semble se dessiner, ce qui rendra plus difficile l'adoption d'un nouveau plan massif de relance.Les marchés saluent donc la matérialisation du pire scénario électoral, avec pas de vainqueur, un le Sénat une la Chambre des représentants qui seront de deux couleurs différentes, ce qui constitue, là encore, le pire scénario possible.

Par ailleurs, l’indice dollar baisse pour la troisième journée d'affilée, le dollar accroîtses pertes contre un panier de devises en amont des annonces dela Fed.Au-delà de l'actualité politique, le grand rendez-vous dujour sera la publication du communiqué de la Réserve fédérale à 20h00. Même si les marchés s'attendent à ce que la banquecentrale laisse sa politique monétaire inchangée, ils serontattentifs à ses commentaires sur la conjoncture économique etl'impact de la pandémie de coronavirus.Celui-ci reste douloureux pour l'emploi, comme le montrentles statistiques hebdomadaires des demandes d'allocationschômage, qui ont diminué moins qu'attendu la semaine dernière.

La paire évolue dans un range de consolidation

Graphiquement, force est de constater que la paire reprend de la hauteur après avoir touché les 1,1600$ durant les élections américaines. Néanmoins, nous remarquons que l’EUR/USD poursuit une phase de stabilisation dans un range compris entre 1,1600$ et 1,1875$. Ainsi, la rupture d’une des deux bornes devrait donner le point de départ du prochain mouvement directionnel.

De plus, à moyen terme les prix sont enfermés dans un canal baissier, certes la dynamique de fond est haussière mais le marché va devoir s’extraire des 1,1875$ afin de déclencher une nouvelle jambe de hausse. Une rupture de ce niveau ouvrirait la voie à une accélération en direction des 1,2040$ puis 1,2180$ en supposant que le flux acheteurs ne s’essouffle pas en route.

Par contre, un échec sur la résistance des 1,1875$ conduirait à une nouvelle rotation des prix vers la borne basse à 1,1600$. De ce fait, l’euro resterait coincé dans une phase de « Trading Range » pour les prochains jours.

