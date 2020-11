Forex : L’incertitude sur l’élection accroît la pression sur les devises à risque

Points clés de l’article :

Election serrée, volatilité accrue

Les devises à risque sous pression

Le scénario tant redouté par les marchés est sans doute en train de se matérialiser : Une élection trop serré. Les bons du Trésor ont augmenté, le dollar a grimpé tandis que les contrats à terme du S&P 500 ont chuté, les commentaires du président Donald Trump ayant ravivé les inquiétudes concernant une élection américaine contestée. Le président a riposté en annonçant sa victoire alors que rien n’est encore joué. Il ripostait à une déclaration de Biden qui l’avait pris de court. Une forte volatilité est donc à prévoir.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,5 %, réduisant une avance antérieure. Les rendements du Trésor à dix ans ont chuté à 0,77% et le dollar a progressé par rapport à ses pairs. Les devises à risque comme l’euro, la livre et le dollar australien chutent face au dollar. Le yuan offshore et le peso mexicain ont reculé et l'or a glissé. Les contrats à terme européens ont chuté.

Les contrats à terme S&P 500, les rendements à 10 ans fluctuent en fonction du décompte des élections

Dans ses commentaires aux partisans, M. Trump a crié victoire et a demandé à la Cour suprême d'intervenir pour arrêter le comptage des votes. Il a déclaré sur Twitter plus tôt qu'il était en avance et que les démocrates essayaient de voler l'élection.

Selon l'Associated Press et les réseaux, Biden a remporté ses premières victoires dans les États traditionnellement démocrates de l'Est des États-Unis, tandis que Trump a gagné les fiefs républicains du Sud et du Midwest. Trump a remporté la Floride, un prix crucial dans la course à la Maison Blanche qui a mis fin aux espoirs de l'ancien vice-président Biden d'être éliminé prématurément de l'élection.

Néanmoins, Biden a déclaré qu'il se sentait bien par rapport à ses chances de gagner la présidence, avertissant ses partisans tôt mercredi matin qu'il lui faudrait du temps pour finir de compter les votes.

Ce qui est certain, c’est qu’une vague bleue n’arrivera pas et que le prochain président devra composer avec deux chambres de couleur différente.

Les devises à risque sous pression

L’euro dollar réagit fortement suite aux premiers résultats. La confiance en une victoire claire qui favorisait l’euro a laissé place dès les premiers résultats durant la nuit au doute. Les devises à risque comme l’euro ont dévissé et la paire est revenue sur son fort support à 1,1610 pour rebondir sur ce support. Tant que l’on reste au-dessus, l’euro pourrait revenir sur le plus haut de la nuit à 1,1770 puis 1,1880. Une rupture serait très négative et donnerait un objectif vers 1,1500.

Evolution de l’euro contre dollar en données 1 H :

Une devise qui pourrait profiter du chaos est le yen. Actif refuge le yen pourrait attirer les flux en cas de controverse devant les tribunaux. Le support à surveiller est 104. Une rupture serait très négative. Une victoire claire d’un candidat permettrait certainement au dollar de casser l’oblique descendante.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

