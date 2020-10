Les GAFAM publient leurs résultats cette semaine

L’analyse technique de l’indice S&P 500 décrit un pull back sur le support à 3400 points, la tendance reste haussière au-dessus de ce soutien chartiste.

Cette semaine verra la publication des résultats du troisième trimestre des GAFAM et de plus de 150 sociétés de l’indice S&P 500.

Graphique de l’indice S&P 500– source TradingView

Avec la résurgence sanitaire puissante du Covid et la mise en place de nombreuses restrictions économiques et sociales, les marchés actions sont à nouveau sous pression. Pour cette dernière semaine du mois d’octobre, les thèmes fondamentaux restent identiques sur les marchés financiers : la proximité de l’élections présidentielle aux Etats-Unis (mardi 3 novembre), la poursuite des négociations autour du Stimulus budgétaire aux Etats-Unis entre les Républicains et les Démocrates et vendredi prochain, la publication de la croissance du PIB au titre du troisième trimestre. Sur le plan de l’analyse technique, les grands indices boursiers américains préservent toujours leur niveau de support, soit les 3400 points de l’indice S&P 500 et les 11600 points du Nasdaq 100. La tendance reste haussière tant que ces niveaux ne sont pas rompus par le marché.

Calendrier des bénéfices pour les entreprises américaines – source TradingView

Au-delà de l’actualité politique très chargée aux Etats-Unis, ce sont les résultats trimestriels d’entreprise qui vont occuper le devant de la scène cette semaine. Plus de 150 entreprises du S&P 500 vont publier et notamment les GAFAM. Le calendrier des bénéfices ci-dessus montre le top 10 des publications selon la capitalisation boursière, les actions Apple, Microsoft, Amazon, Google, Visa et Mastercard sont au programme de la semaine. Visa et Mastercard sont notamment très suivis pour évaluer la consommation des ménages.

