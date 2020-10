CAC 40 : L’indice parisien plonge avec la dégradation de la situation sanitaire

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

La recrudescence du coronavirus fait plonger les marchés européens

Les perspectives du CAC 40 restent haussières au-dessus de 4808 points

Les marchés européens commencent la semaine sur une note négative, plombés par une recrudescence des cas de coronavirus en Europe et aux Etats-Unis. Le CAC 40 a plongé de plus de 1% et le DAX 30 de plus de 2% à l’ouverture des marchés alors que la France a enregistré une augmentation record des infections, l'Italie a annoncé plusieurs restrictions, notamment la fermeture anticipée des bars, des salles de sport et des lieux de divertissement, et l'Espagne un couvre-feu national pour au moins deux semaines. Les investisseurs craignent que ces mesures compromettent la reprise économique ou du moins la ralentisse.

Le sentiment est également plombé par l’absence d’accord sur des nouvelles mesures de relance aux Etats-Unis. Après plusieurs semaines d’intenses négociations entre Nancy Pelosi et Steven Mnuchin, et de faux espoirs, les opérateurs de marché ne croient plus à un compromis avant les élections présidentielles américaines la semaine prochaine.

Les marchés boursiers ont donc de fortes chances de rester sous pression dans l’environnement actuel à moins d’une amélioration de la situation sanitaire ou d’une avancée significative dans les négociations entre le Congrès et la Maison-Blanche.

D’autres catalyseurs pourraient éventuellement sauver les marchés cette semaine comme les résultats des GAFAM et les négociations commerciales post-Brexit. Des résultats supérieurs aux attentes et/ou un accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni permettraient de lever certains doutes et donc de soutenir les marchés.

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives restent haussières malgré l’ouverture en forte baisse du CAC 40 ce matin. L’indice parisien présente des perspectives haussières depuis vendredi après avoir rebondi sur un support majeur à 4808 points et formé une figure de retournement en « tête et épaules inversées ». Cette figure chartiste donne un objectif théorique de hausse jusqu’à 4962 points.

Le support à 4808 points sera décisif pour les perspectives de court terme, car un repli en dessous formerait une figure de retournement baissière en « double top ».

Graphique 30 minutes du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Analyse technique du cours du CAC 40

