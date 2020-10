USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY : Prévisions sur le yen pour Octobre

Points clés de l’article :

Une orientation des investisseurs vers un mode risk-on défavorable au yen

USD/JPY : le scénario d’une vague de consolidation horizontale

EUR/JPY Vers le haut du nuage

AUD/JPY : Un faisceau de résistance en opposition

Une orientation des investisseurs vers un mode risk-on défavorable au yen

Le Yen reste un actif refuge lorsque les bourses se mettent à tousser. Aussi comme on a pu le voir avec le tweet de Trump sur l’arrêt des négociations concernant le plan de relance, le yen monte sur des nouvelles négatives pour l’économie mondiale. Pourtant la devise japonaise a vite été reperdu ses gains. Une explication à cela qui va concentrer l’attention des investisseurs en ce mois d’octobre est celle d’une vague bleue au congrès lors des élections en Novembre.

En effet, l’avance dans les sondages de Biden se creuse et atteint un niveau tel qu’une défaite ne semble plus envisageable. Or, les investisseurs veulent croire qu’en cas de large victoire , Donald Trump reconnaîtra sa défaite et ne se lancera pas dans une phase de contestation du résultat, levant les incertitudes politiques qui sont venues polluer le marché en septembre. Ce scénario permettra de mettre en place le large plan de relance proposé par les démocrates.

Toutefois les élections ne sont pas encore jouées et Trump toujours président. Or il nous a habitué à des voltes faces et des tweets qui participent à la volatilité du marché sans oublier que les sondages ont eu tendance à sous-estimer le poids de son électorat lors de son élection.

De plus, Le gouverneur de la BOJ, M. Kuroda, a déclaré mercredi que les conditions économiques en Asie restent "sévères" et qu'une véritable reprise mondiale semble être bien plus loin, ce qui est négatif pour l’économie japonaise.

Du côté des taux, les rendements du JGB japonais s’améliorent mais ceux des obligations américaines aussi et on observe une pentification de la courbe aux Etats Unis et en Europe. L’écart de taux ne se réduit pas significativement pour penser que le yen va en profiter. Mais cela pourrait changer si la Fed venait à limiter ce mouvement comme elle semble s’y être engagée.

Le mois d’Octobre s’oriente vers un retour du mode risk-on défavorable au yen.

USD/JPY : le scénario d’une vague de consolidation horizontale

Le dollar contre yen s’est libéré d’une pression baissière en franchissant une oblique descendante mais n’entre pas encore dans une tendance haussière. Les prix n’ont pas encore franchi le nuage quotidien et la laggin span bloque sous les prix.

Mais surtout les cours s’ils parvenaient à poursuivre leur hausse vont vite se trouver confronter à une forte zone de résistance entre 106,7 et 107 ( nuage et kijun hebdomadaire + moyenne mobile à 200 jours)

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

EUR/JPY Vers le haut du nuage

L’euro contre yen a repris le chemin de la hausse après sa correction du mois de septembre qui a vu sortir la paire du nuage par le bas mais qui n’a pas été confirmé par la laggin span. L’euro a cassé la kijun et est supporté par la tenkan qui devient haussière.

La paire pourrait donc rejoindre le haut du nuage dans les prochaines jours à 125,60. Pour aller plus haut il faudra que la laggin span franchisse les prix et la tenkan croise à la hausse la kijun.

Evolution des cours de l’euro contre yen en données quotidiennes :

AUD/JPY : Un faisceau de résistance en opposition

La hausse du dollar australien contre yen japonais se voit bloquer par un noyau de résistance :

Une oblique baissière

Le bas du nuage Ichimoku quotidien

La tenakn sen hebdommadaire à 76,22

La laggin span sous les prix

On reste donc dans une tendance court terme négative qui reprendra avec une bougie baissière. Si la paire parvenait à dépasser ces résistances alors on pourrait revenir sur les plus haut de septembre à 78,45.

Evolution du dollar australien contre yen japonais en données quotidiennes :

