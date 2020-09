USD/JPY : Le dollar menace de casser son plus bas de 5 mois

Points clés de l’article :

Les facteurs négatifs pour le dollar ne s’effacent pas

Le plus bas des 5 derniers mois en danger

L'indice du dollar est tombé vendredi à un plus bas niveau sur une semaine en raison des commentaires de la Fed et d'un déficit des comptes courants américains plus important que prévu pour le deuxième trimestre. Le yuan chinois a atteint un nouveau record de 16 mois contre le dollar vendredi, en raison de l'optimisme concernant l'économie chinoise. Le dollar contre yen a été plus faible suite aux commentaires positifs du gouverneur de la BOJ, M. Kuroda, sur le yen.

Le déficit des comptes courants des États-Unis au deuxième trimestre a explosé à -170,5 milliards de dollars, plus que les attentes de -160,0 milliards de dollars, et déficit le plus élevé des comptes courants en 11 ans et demi.Vendredi, le président de la Fed d'Atlanta, M. Bostic, s'est prononcé en faveur d'une accentuation de la politique accommodante de la Fed en déclarant qu'il voyait "définitivement" des signes de ralentissement économique et que la Fed s'engageait à faire croître l'économie plus rapidement. A l’inverse Le yen a profité vendredi des commentaires optimistes du gouverneur de la BOJ, M. Kuroda, qui a déclaré que l'économie japonaise avait commencé à se redresser.

Le dollar reste faible et deux sujets majeurs pourraient le pénaliser dans les prochaines semaines : l’élection américaine dont certains états ont commencé à voter de façon anticipé et la recrudescence de l’épidémie. Par ailleurs une baisse accentuée des indices boursiers redonnerait de la vigueur à la devise japonaise comme valeur refuge.

Le dollar yen a affiché 5 séances de baisse la semaine dernière et revient sur le plus bas niveau du 31 juillet à 104,18. Ce niveau est aussi le plus bas des 5 derniers mois qui avait donné un rebond en aout. La tendance est baissière sous une oblique descendante qui passe actuellement sur 106,00. Une rupture projetterait le dollar vers le plus bas de Mars à 101,20.

Un rebond est possible sur ce niveau de 104,18 étant donné le RSI qui entre en zone de survente mais il faudrait que la paire casse l’ancien support devenu résistance selon le principe de polarité à 105,20 puis l’oblique baissière pour annuler le scénario baissier en vigueur.

Evolution des cours du dollar contre yen en données quotidiennes :

