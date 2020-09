EUR/USD : Le dollar en hausse après la Fed

Points clés de l’article :

La Fed n’étend pas s on programme d’assouplissement et la BCE pourrait le faire

Le dollar se renforce après la Fed

Le FOMC a maintenu ses taux d'intérêts à 0,25 % et son programme d'assouplissement quantitatif à 120 milliards de dollars par mois. Le FOMC a déclaré qu'il "s'attend à maintenir une orientation accommodante de la politique monétaire" jusqu'à ce qu'il atteigne une inflation moyenne de 2 % au fil du temps et que les prévisions d'inflation à plus long terme restent bien ancrées à 2 %. Le taux d'intérêt de référence à court terme restera probablement à zéro au moins jusqu'en 2023 et peut-être même plus longtemps.

Le président de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré lors d'une conférence de presse que si l'économie a rebondi plus rapidement que prévu, le marché de l'emploi continue de souffrir et les perspectives sont incertaines. Le taux de chômage a diminué régulièrement depuis le printemps mais reste à 8,4%.

Le dollar s'est renforcé mercredi après-midi lorsque les rendements des obligations à 10 ans aient augmenté suite aux commentaires du président de la Fed, M. Powell, qui a déclaré que la Fed est "satisfaite" de la taille et de la forme actuelle de son programme d'achat d'actifs, ce qui a réduit les espoirs que la Fed puisse étendre son programme d'assouplissement quantitatif.

La baisse de l’euro est aussi le fait de propos très accommodants de la part de membres de la BCE. Schnabel, membre du directoire de la BCE, a déclaré mercredi que la banque centrale européenne "se tient prête à agir si les données économiques ne sont pas conformes à l'objectif de nos mesures d'urgence visant à réduire l'écart d'inflation qui est apparu à la suite de la pandémie". Par ailleurs, Hernandez de Cos, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que la BCE continuera à surveiller le taux de change de l'euro et ne peut pas exclure d'autres mesures de relance de la BCE à l'avenir.

L’euro est reparti à la baisse mais reste dans une phase de consolidation. Au-dessus d’un support constitué par une oblique haussière. Ce matin la devise européenne a cassé cette oblique haussière mais parvient à clôturer au-dessus avec une bougie en forme de marteau. Cette figure au-dessus d’un support peut signaler un rebond mais on attendra la confirmation de la prochaine bougie qui doit être haussière pour confirmer ce scénario. La zone de résistance se situe sur 1,1900/20.

En cas de rupture en clôture de l’oblique, la baisse pourrait s’accélérer vers le support à 1,1500

Evolution de l’euro contre dollar en données 4 heures :

